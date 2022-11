Πολιτική

Χατζηδάκης - Τσακαλώτος: κόντρα για υποκλοπές και πλειστηριασμούς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Κωστής Χατζηδάκης για τις υποκλοπές και τα δημοσιεύματα, αλλά και γιατί δεν ζητά έρευνα από την ΑΔΕΑ. Οι αιχμές του Ευκλείδη Τσακαλώτου για τις αναφορές Μητσοτάκη και για την προστασία των δανειοληπτών.

Για τους πλειστηριασμούς και για το θέμα των παρακολουθήσεων μίλησαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Με αφορμή την υπόθεση που ανέδειξε λίγο νωρίτερα η εκπομπή, με άνεργη δανειολήπτρια, μητέρα δύο παιδιών, που της έκαναν έξωση και δεν έχει που να πάει η ίδια και τα παιδιά της, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι «οι πλειστηριασμοί είναι ένα δυσάρεστο θέμα και πρέπει να στεκόμαστε απέναντι του με σεβασμό. Μιλάμε για μια διεθνή πραγματικότητα και όχι μόνο ελληνική. Πάντοτε σε όλον τον κόσμο υπήρχαν πλειστηριασμοί και πάντοτε υπήρχαν και νομίζω τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί, μέτρα προστατευτικά για τους ευάλωτους».

«Βλέπω τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει πάρει ύφος Ροβεσπιέρου, αλλά πρέπει να πούμε ότι το 2018 και το 2019 ολοκληρώθηκαν 30.000 πλειστηριασμοί», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Απαντώντας ο Ευκλείδης Τσακαλω΄τος είπε ότι «Ούτε ένα σπίτι λαϊκό, ούτε ένα σπίτι μικρομεσαίων δεν είχε πλειστηριαστεί επόι της κυβέρνησης μας», ενώ απαντώντας σε όσα είπε την Τρίτη ο Πρωθυπουργός είπε «εμένα δεν μου αρέσει ούτε η σαμπάνια ούτε το χαβιάρι. Μου αρέσει το πρεβεζιάνικο αυγοτάραχο.Δεν ξέρω αν αυτό με κάνει σοσιαλιστή του σαλονιού».

«Ο κ. Χατζηδάκης κάνει λάθος, δεν είναι θέμα διαχωρισμού σε σπίτια λαϊκών οικογενειών και σπίτια πλουσίων. Μετά από 4 τεράστιες κρίσεις σε 10 χρόνια χρειάζεται τώρα ένα πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αν σε 10 χρόνια η οικονομία έχει αποκατασταθεί και έχει βρει την υγεία της, τότε τα μέτρα ίσως είναι πιο αυστηρά», συμπλήρωσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η απάντηση Χατζηδάκη στα δημοσιεύματα για τις υποκλοπές

Ερωτηθείς για τις παρακολουθήσεις, σε συνέχεια των κυριακάτικων δημοσιευμάτων ένα εκ των οποίων ανέφερε πως και ο ίδιος ήταν στο στόχαστρο των υποκλοπών, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι «ο καθένας που είναι υπουργός σε ένα οικονομικό υπουργείο ξέρει ότι είναι πιθανό να τον παρακολουθούν για λόγους επιχειρηματικών συμφερόντων». Προσέθεσε πως δεν πιστεύει ότι θα τον παρακολουθούσαν με εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη λέγοντας πως είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο γνωρίζονται από τα φοιτητικά τους χρόνια, ενώ επεσήμανε πως μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί κανένα στοιχείο από τους καταγγελλοντες.

«Η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί γρήγορα και σφαιρικά από την Δικαιοσύνη. Στην Βουλή, δεν τρέφω πολλές ελπίδες για συναίνεσες σε αυτό το θέμα», είπε ο Υπουργός Εργασίας.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος από την πλευρά του είπε «εγώ δεν πιστεύω ότι γίνεται σοβαρή έρευνα για τις παρακολουθήσεις» και απευθυνόμενος στον Κωστή Χατζηδάκη τον ρώτησε γιατί δεν προσφεύγει στην Αρχή για την Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) και εάν θα παραιτηθεί από την Κυβέρνηση, εφόσον αποδειχθεί ότι παρακολουθείτο.

Απαντώντας ο Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι «τα τρία δημοσιεύματα της προηγούμενης Κυριακής συνέβαλαν σε ένα «κωμικοτραγικό σκηνικό», συμπληρώνοντας «Πόσο σοβαρός θα ήμουν αν συνέβαλα και εγώ σε αυτό, χωρίς να έχω καμία απόδειξη; Δεν νομιμοποιώ αυτό το κωμικοτραγικό σκηνικό. Η Δικαιοσύνη κάνει την δουλειά της και αν βρεθούν στοιχεία με αποδείξεις προφανώς θα πρέπει να υπάρξουν και οι ανάλογες πολιτικές συνέπειες».

Επανέλαβε πως χρειάζεται «έρευνα για να μην μείνουν σκιές», ενώ στρέφοντας τα βέλη του προς τον ΣΥΡΙΖΑ αναρωτήθηκε «Ποιες συνέπειες υπήρξαν όταν υπήρχαν στοιχεία για παρακολούθηση του κ. Πιτριόρλα και ο κ. Τσίπρας το ξεπέρασε με μια απάντηση στην ΔΕΘ;».

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Denise”: Καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι την Τετάρτη

Σεισμός στην Τουρκία: Έγινε αισθητός σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα (εικόνες)

Αρπαγή 15χρονης: η ανήλικη ζήτησε βοήθεια από “Το Χαμόγελο του παιδιού”