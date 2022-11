Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Μαρόκο - Κροατία έμειναν στο μηδέν

Ισοπαλία χωρίς τέρματα στον αγώνα του Μαρόκου με την Κροατία στο Κατάρ.

Χωρίς νικητή, έληξε ο πρώτος αγώνας για τον 6ο όμιλο του Μουντιάλ 2022, καθώς Μαρόκο και Κροατία «έμειναν» στο... μηδέν. Η αναμέτρηση έγινε στην πόλη Αλ Κορ και στο επιβλητικό «Al Bayt Stadium», χωρητικότητας 69.895 θεατών, ενώ η πρεμιέρα του ομίλου, ολοκληρώνεται απόψε (23/11, 21:00), με την αναμέτρηση Βέλγιο-Καναδάς.

Το πρώτο 15λεπτο του αγώνα ήταν απολύτως «αναγνωριστικό», με τους Κροάτες να διατηρούν την κατοχή της μπάλας και τον Μόντριτς σε ελεύθερο ρόλο, αλλά χωρίς να γίνονται απειλητικοί.

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή του ματς σημειώθηκε στο 17ο λεπτό, όταν ο Μαζραουϊ έκανε λανθασμένη πάσα κι έστειλε την μπάλα «συστημένη» στον Πέρισιτς, με τον έμπειρο άσο της Τότεναμ να «οδηγεί» για 3-4 μέτρα και να σουτάρει έξω από την μεγάλη περιοχή του Μαρόκου, στέλνοντας την μπάλα ψηλά πάνω από την εστία του Μπουνού.

Λίγο πριν συμπληρωθεί το 20ο λεπτό, ο Χακίμι κέρδισε φάουλ σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση, ελάχιστα έξω από την περιοχή της Κροατίας, αλλά ο Ζίγιες έστειλε την μπάλα στο «τείχος» των Ευρωπαίων.

Στο 44ο λεπτό, ο Σόσα πλαγιοκόπησε την άμυνα του Μαρόκου από τα αριστερά κι έκανε την παράλληλη σέντρα, αλλά ο επερχόμενος Βλάσιτς πλάσαρε πάνω στον εξερχόμενο Μπουνού, ο οποίος κράτησε το «μηδέν». Δύο λεπτά αργότερα και στην τελευταία σημαντική φάση του πρώτου ημιχρόνου, μετά από σύγχυση στα καρέ του Μαρόκου, η μπάλα έφθασε έξω από την μεγάλη περιοχή στον Μόντριτς, ο οποίος σούταρε με το αριστερό, στέλνοντας την μπάλα απελπιστικά άουτ.

Κανένας από τους δύο προπονητές δεν θέλησε να διακινδυνεύσει, δίνοντας εντολή στους παίκτες του για μεγαλύτερη ένταση. Ο Ρεγκραγκί έδειχνε ικανοποιημένος από την διάταξη 4-5-1 με τον Εν Νεσίρι μοναδικό προωθημένο, ενώ ο Ντάλιτς προτίμησε το 4-3-3 και την μετατροπή του ανάλογα με την εξέλιξη σε 3-4-3, με τον Μόντριτς πλήρως απελευθερωμένο στα δύο τρίτα του γηπέδου.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με το Μαρόκο σε πιο επιθετικό ρυθμό και τον Μαζραουϊ, στο 51ο λεπτό, να κάνει καρφωτή κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής και από θέση πλάγια αριστερά, αλλά ο Λιβάκοβιτς απέκρουσε την μπάλα.

Η πίεση των Αφρικανών συνεχίσθηκε και στο 65`, μετά από πάσα σε φάουλ του Ζίγιες, ο Χακίμι «εξαπέλυσε κεραυνό» από 25 μέτρα, υποχρεώνοντας τον Λιβάκοβιτς να απομακρύνει την μπάλα με τις γροθιές. Ακολούθησε ένα πιεστικό πεντάλεπτο για την Κροατία, με διαδοχικά, αλλά ανεκμετάλλευτα κόρνερ και τους Ευρωπαίους να διατηρούν «φλύαρη» υπεροχή, μέχρι το τέλος του αγώνα, που ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ.

Διαιτητής: Φερνάντο Αντρές Ραπαλίνι (Αργεντινή)

Κίτρινες : Αμραμπατ

Κόκκινες : -

Συνθέσεις:

ΜΑΡΟΚΟ (Ουαλίντ Ρεγκραγκί): Μπουνού, Χακίμι, Μαζραουϊ (60` λ.τρ. Ατιάτ), Αμραμπατ, Αγκέρντ, Σαϊς, Ζίγες, Ουναϊ (82` Σαμπίρι), Αμαλά, Μπουφάλ (66` Ελζαλζουλί), Εν Νεσίρι (82` Χαμνταλάν).

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Πέρισιτς (90` Ορσιτς), Λόβρεν, Κόβατσιτς (80` Μαγερ), Κράμαριτς (71` Λιβάγια), Μόντριτς, Μπρόζοβιτς, Βλάσιτς (46` Πάσαλιτς), Σόσα, Γκβαρντιόλ, Γιουράνοβιτς.

