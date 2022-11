Οικονομία

Πόθεν έσχες: παράταση στην υποβολή δηλώσεων

Μέχρι πότε οι υπόχρεοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν τη δήλωση για το πόθεν έσχες.

Με τροπολογία των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης παρατείνεται μέχρι και την 15η Ιανουαρίου 2023 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων (δηλώσεις Πόθεν Έσχες).

Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων έληγε την 30ή Νοεμβρίου 2022.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία κατόπιν αιτημάτων φορέων υπόχρεων προσώπων, που επικαλούνται δυσχέρεια κατά τη συγκέντρωση συνυποβαλλόμενων με τις δηλώσεις πόθεν έσχες δικαιολογητικών.

