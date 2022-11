Κοινωνία

Βία κατά των γυναικών: πορεία στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Πλήθος κόσμου τοποθέτησε κεριά ισάριθμα με τις γυναικοκτονίες στη χώρα.

Πορεία κατά της βίας απέναντι στις γυναίκες πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Αθήνα.

Γυναικείες οργανώσεις συγκεντρώθηκαν στις 6 ώρα στην πλατεία Κλαυθμωνος. Πλήθος κόσμου, τοποθέτησε κεριά με το καθένα από αυτά να συμβολίζει μια γυναικοκτονία και έπειτα πραγματοποιήθηκε πορεία προς την Βουλή.

Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα το μήνυμα που προσπαθεί να επικοινωνηθεί είναι ένα: "Να τολμούν δηλαδή οι γυναίκες να καταγγέλουν κάθε μορφή βίας".

Παρόμοιες κινητοποιήσεις έχουν γίνει και σε άλλες περιοχες τόσο σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη.

"Ποτέ δεν είναι αργά για να μιλήσεις"

«Η βία κατά των γυναικών αποτελεί διαχρονική πληγή για την κοινωνία μας. Αγωνιζόμαστε καθημερινά για να εξαλείψουμε τη βία και σαν πράξη αλλά κυρίως σαν νοοτροπία. Αγωνιζόμαστε να μάθουμε στους νέους, στα παιδιά μας ότι καμία μορφή βίας δεν είναι ανεκτή. Σπάμε το ταμπού της ανοχής και της σιωπής, προστατεύουμε τα θύματα». Αυτό τόνισε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα, ανοίγοντας την εκδήλωση που πραγματοποιείται τώρα το απόγευμα στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού με θέμα τις «Πολιτικές για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιείται παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας οκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσιάστηκε βίντεο κατά της βίας των γυναικών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι πρωταγωνιστές του βίντεο είναι μαθητές του 3ου ΓΕΛ Αιγάλεω που θέλουν να στείλουν το δικό τους μήνυμα στις γυναίκες θύματα βίας: «Ποτέ δεν είναι αργά για να μιλήσεις». Οι μαθητές συμβουλεύουν τα θύματα να σπάσουν τη σιωπή τους και να ζητήσουν βοήθεια, ενώ υπογραμμίζουν ότι η έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία μπορεί να σταματήσει μόνο με την κινητοποίηση όλων μας.

Η υφυπουργός κυρία Συρεγγέλα ευχαρίστησε τους μαθητές που δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην ενημερωτική καμπάνια του υπουργείου και πρόσθεσε πως «με το συγκεκριμένο βίντεο θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους πολίτες για το θέμα της βίας και να ενημερώσουμε τα θύματα ότι μπορούν να απευθύνονται στην Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900».

Σημειώνεται πως η Γραμμή λειτουργεί πανελλαδικά, 24ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο και παρέχει άμεση βοήθεια σε γυναίκες θύματα βίας, ψυχοκοινωνική συμβουλευτική, καθώς και πληροφόρηση για θέματα σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε όλους τους πολίτες και τους φορείς. Η Γραμμή στελεχώνεται με ψυχολόγους και κοινωνικούς επιστήμονες με εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα έμφυλης βίας και οι υπηρεσίες καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής.

