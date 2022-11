Οικονομία

Πετρέλαιο θέρμανσης: Μέχρι τέλη Νοεμβρίου η μείωση 7,5 λεπτά στο λίτρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πτωτικές οι τιμές στα καύσιμα. Τι δήλωσε ο Γιώργος Ασμάτογλου για την μέση τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης.



Για πτώση στις τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και σε όλα τα καύσιμα έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου, μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε οι τιμές έχουν πέσεις αισθητά τις τελευταίες ημέρες στους πίνακες των τιμών των πρατηρίων.



Σύμφωνα με τον κ. Ασμάτογλου, το πετρέλαιο θέρμανσης με την τελευταία στατιστική τιμοληψία του υπουργείο Ανάπτυξης έχει μια τιμή πανελλαδικά 1,22 ευρώ, όπου μέσα σε αυτή την τιμή, όπως είπε «είναι και τα 7 λεπτά των διυλιστηρίων, το οποίο θα ισχύει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, και πιστεύω ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση».



«Αν κάποιοι θέλουν να πάρουν πετρέλαιο ας πάρουν μέχρι το τέλος του μήνα αυτού», σημείωσε ο κ. Ασμάτογλου.



«Αν συνεχιστεί η πτωτική πορεία αυτά τα 25 λεπτά που έχει δώσει η κυβέρνηση σε οριζόντια μείωση από την αρχή της περιόδου, πιθανότατα να μην συνεχιστεί», πρόσθεσε ακόμα και είπε ότι «καλό είναι ο κόσμος να αγοράσει τώρα πετρέλαιο».



Όπως είπε «πανελλαδικά η μέση τιμή είναι στο 1,22 ευρώ. Στα μεγάλα αστικά κέντρα στην Αθήνα η μέση τιμή διαμορφώνεται στο 1,16 ευρώ και στην Θεσσαλονίκη στο 1,17 ευρώ. Σε άλλες πόλεις είναι στο 1,20 μέχρι 1,22 ευρώ».



«Αν συνεχιστεί η κάθοδος στις τιμές μπορεί να δούμε την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ακόμα και στο 1,10 ευρώ», σημείωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022 - Κυριακή: Οι μεταδόσεις σε ΑΝΤ1 και ANT1+

“Κιβωτός του Κόσμου”: “Φύλλο και φτερό” τα οικονομικά στοιχεία

Ουζμπεκιστάν: Φονική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό (βίντεο)