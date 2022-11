Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Περίπατος… στο ΟΑΚΑ

Το «τριφύλλι» δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να πετύχει μια συντριπτική νίκη κόντρα στον «Δικέφαλο του Βορά».

Την πέμπτη διαδοχική νίκη του στη Basket League πέτυχε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συνέτριψε 87-63 τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, σε αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική. Με τον Ντουέιν Μπέικον να πετυχαίνει 21 πόντους, στο ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα, και τον Αρτούρας Γκουντάιτις να κάνει «double-double» με 10 πόντους και 11 ριμπάουντ, η ομάδα του Ντέγιαν Ράντονιτς δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον «Δικέφαλο του βορρά» και πλέον ετοιμάζεται για το ντέρμπι «αιωνίων» της επόμενης Δευτέρας (5/12) στο ΣΕΦ.

Το επιθετικό ρεσιτάλ του Γιανίκ Φράνκε, που σημείωσε τους πρώτους έντεκα πόντους της ομάδας του, επέτρεψε στον ΠΑΟΚ να μείνει κοντά στο σκορ στην πρώτη περίοδο, η οποία έληξε ισόπαλη 16-16. Το δεύτερο δεκάλεπτο, όμως, ξεκίνησε με τον Ντουέιν Μπέικον να δίνει με δύο τρίποντα το σύνθημα για τους «πράσινους», οι οποίοι με ένα επιμέρους σκορ 15-1 ξέφυγαν 31-17 στο 15΄.

Οι φιλοξενούμενοι προσωρινά μείωσαν σε 31-24, αλλά απόντος του πρώτου σκόρερ τους, Τζέιλεν Ράιλι, δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις. Ο Παναθηναϊκός με ένα νέο σερί 9-0 ανέβασε τη διαφορά στο +16 (40-24 στο 18΄) και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη. Το «τριφύλλι» δεν σταμάτησε εκεί και «εκτόξευσε» τη διαφορά πάνω από τους 30 πόντους (64-32 στο 25΄), μετατρέποντας το υπόλοιπο του ματς σε τυπική διαδικασία.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 44-28, 74-41, 87-63

Διαιτητές: Τσαρούχα, Καρπάνος, Ζιώγας

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης 3 (1), Ουόλτερς 5 (1τρ., 5ασ.), Παπαγιάννης 11 (1τρ., 7ρ.), Ουίλιαμς 2, Μπέικον 21 (3), Λι 14 (3τρ., 4κλ.), Μποχωρίδης 5, Γ. Καλαϊτζάκης 3 (1), Χουγκάζ 2, Πονίτκα 4, Μαντζούκας 7 (1), Γκουντάιτις 10 (11ρ.)

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Φράνκε 16 (4), Τσιακμάς 8 (1τρ., 5ασ.), Μαργαρίτης 3, Σαλούστρος 10 (3), Ρένφρο 6 (8ρ.), Χαντς 13, Πόλεϊ, Σλαφτσάκης 2, Χρηστίδης, Κωνσταντινίδης 3 (1), Καμπερίδης 2, Σαρικόπουλος