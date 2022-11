Αθλητικά

Προμηθέας - Ολυμπιακός: πέρασαν με κατοστάρα από την Πάτρα οι Ερυθρόλευκοι

Οι Πειραιώτες με τη νίκη τους κόντρα στον Προμηθέα, συνεχίζουν το σερί τους έχοντας 7 στα 7 στη Basket League.

Μια καλή... προπόνηση ενόψει της πολύ δύσκολης εβδομάδας που ακολουθεί, έκανε ο Ολυμπιακός στο κλειστό «Δημήτρης Τόφαλος» της Πάτρας. Οι «ερυθυρόλευκοι» επιβλήθηκαν 100-72 του τοπικού Προμηθέα, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Basket League, παρέμειναν στην κορυφή του πρωταθλήματος με το απόλυτο νικών και παράλληλα έκαναν οικονομία δυνάμεων ενόψει των διαδοχικών μεγάλων αναμετρήσεων που τους περιμένουν, την Πέμπτη (1/12) με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη και την επόμενη Δευτέρα (5/11) με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Η πειραϊκή ομάδα τελείωσε το παιχνίδι με 17/30 τρίποντα (είχε 16/22 κάποια στιγμή στην τρίτη περίοδο) και μοίρασε 33 ασίστ (13 ο Ουόκαπ), ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι οι δύο ομάδες εκτέλεσαν από μόλις τέσσερις βολές η καθεμία. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν χρησιμοποίησε καθόλου τον Κώστα Σλούκα, ενώ εκτός αποστολής ήταν ο Αλεκ Πίτερς.

Τα δεκάλεπτα: 20-39, 37-57, 48-87, 72-100

Κάτι λιγότερο από τέσσερα λεπτά χρειάστηκαν οι πρωταθλητές για να «καθαρίσουν» τον αγώνα. Η χαλαρότητα του πρώτου πενταλέπτου (18-20 το σκορ) έδωσε τη θέση της σε ένα διάστημα που οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεδίπλωσαν όλες τις αρετές τους, σε άμυνα και επίθεση, και πέτυχαν 15 αναπάντητους πόντους, για να διαμορφώσουν το 35-18 του 9ου λεπτού. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο με ενεργητικό 39 πόντων (10/11 δίποντα, 6/7 τρίποντα), με τον Σάσα Βεζένκοφ να έχει 13, τους Μπλακ (ξεκίνησε πεντάδα αντί του Φαλ) και ΜακΚίσικ από 11 και τον Ουόκαπ να έχει μοιράσει οκτώ ασίστ! Οι «ερυθρόλευκοι» κατέβασαν κάπως... στροφές στη δεύτερη περίοδο, αλλά στο τρίτο δεκάλεπτο πήραν πάλι «φωτιά», ξεκινώντας με 6/6 τρίποντα (τα τρία ο ΜακΚίσικ) και η διαφορά έφτασε και στους 40 πόντους, 90-50 στο 32΄.

Διαιτητές: Κορομηλάς-Τζιοπάνος-Μαλαμάς

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Μάκης Γιατράς): Ντάνγκουμπιτς 9 (2), Γιανγκ 6 (2), Γκίκας 5 (1), Τανούλης 11 (1), Κουλμπόκα 10 (2), Κάουαν 2, Κόντιτ 10 (9ρ.), Τσαϊρέλης 6, Μουράτος 2, Λάγιος 2, Κακλαμανάκης, Σίμπσον 9 (3)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5 (1τρ., 13ασ.), Βεζένκοφ 22 (4τρ., 5ασ.), Παπανικολάου 8 (1τρ., 5ασ.), Μπλακ 11, ΜακΚίσικ 22 (6/7 τρ.), Κάνααν 13 (3), Λούντζης 3, Λαρεντζάκης 3 (1), Πάπας 3 (1), Φαλ 6, Μπολομπόι 4

