Κόσμος

Ιταλία: ένα νεογέννητο και ένα παιδί ανάμεσα στα θύματα της φονικής κακοκαιρίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μακραίνει η λίστα των θυμάτων από την κακοκαιρία που έπληξε το νησί Ίσκια.

Τα μέλη των σωστικών συνεργείων εντόπισαν έξι πτώματα, στο νησί Ίσκια της νότιας Ιταλίας, το οποίο χτυπήθηκε, χθες, από ισχυρότατο κύμα κακοκαιρίας.

Οι αγνοούμενοι, έως τώρα, παραμένουν έξι. Από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις έχασαν την ζωή τους δυο μικρά παιδιά, ένα νεογέννητο και ένα παιδί έξι ετών.

Οι τραυματίες είναι δεκατρείς και εκατόν εξήντα επτά άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, για να μεταφερθούν σε ασφαλή περιοχή.

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι δήλωσε, ότι με τα δυο εκατομμύρια ευρώ που διέθεσε σήμερα η κυβέρνηση, με την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, «θα στηθούν προσωρινές κατοικίες, θα πραγματοποιηθούν έργα σε σειρά δρόμων και θα διανεμηθούν φαγητά στους πληγέντες».

Τα σωστικά συνεργεία πρόκειται να συνεχίσουν το έργο τους και αύριο, με την βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο με εγκατάλειψη: το σπαρακτικό “αντίο” της μητέρας της 21χρονης φοιτήτριας

Κόλπος του Μεξικού: ναυαγός σώθηκε μετά από πολύωρη μάχη με τα κύματα (βίντεο)

Δομή ΑμεΑ στη Θεσσαλονίκη - Μητέρα 21χρονου: μου στέρησαν την μυρωδιά του (βίντεο)