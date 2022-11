Οικονομία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Έλεγχος στο “πόθεν έσχες” της πρεσβυτέρας

Στις προτεραιότητες της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης της συζύγου του πατέρα Αντωνίου.

Ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης της μέχρι πρότινος προέδρου του ΔΣ της ΜΚΟ «Κιβωτός του Κόσμου», συζύγου του πατέρα Αντωνίου, τίθεται στις προτεραιότητες της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος .

Σύμφωνα με πληροφορίες ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να διενεργηθεί εξονυχιστικός έλεγχος στις δηλώσεις "πόθεν έσχες" της πρεσβυτέρας παράλληλα με τον γενικευμένο οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιεί ήδη η Αρχή για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού.

Η εντολή του κ. Βουρλιώτη είναι να ελεγχθούν άμεσα οι δηλώσεις της υπόχρεης σε υποβολή "πόθεν έσχες", λόγω της θέσεως που κατείχε στον ΜΚΟ, πρεσβυτέρας, ώστε να να διαπιστωθεί αν σε αυτές περιλαμβάνονται όλα τα οικονομικά στοιχεία που διαθέτει η ίδια ή αν έχει αποκρύψει ακίνητα ή οποιαδήποτε άλλα υλικά και μη περιουσιακά στοιχεία.

Μέσω του ελέγχου στα "πόθεν έσχες" της πρεσβυτέρας η Αρχή ουσιαστικά εισέρχεται και στα οικονομικά του ιερέα συζύγου της, καθώς η πρεσβυτέρα υποχρεούται από τον νόμο να δηλώνει, πλην των δικών της περιουσιακών στοιχείων και όσα κατέχουν ο σύζυγός της και πρώτου βαθμού συγγενικά της πρόσωπα.

Βρέθηκε μεγάλο ποσό σε χρηματοκιβώτιο στον Κολωνό

Εν τω μεταξύ, κατά τις έρευνες που έγιναν χθες σε δομή της «Κιβωτού του Κόσμου», καθώς και σε δομή της Ραφήνας, οι Αρχές εντόπισαν χρηματικό ποσό ύψους 300.000 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο.

Έρευνες έγιναν και στο σπίτι του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας, όπου και εντοπίστηκαν αντικείμενα που εξυπηρετούν την αστυνομική έρευνα.

Η Οικονομική Αστυνομία έχει αποστείλει στον αρμόδιο Εισαγγελέα το υλικό από τις έρευνες ήδη και μεταξύ των σεναρίων που θα εξεταστούν είναι το αν πρόκειται για χρηματικό ποσό που αφαιρέθηκε από την τραπεζική θυρίδα πριν από εννέα ημέρες.

Το ζεύγος διέθετε τουλάχιστον δύο θυρίδες σε τράπεζες, η μία εκ των οποίων άδειασε στις 22 Νοεμβρίου.

Σε κάθε περίπτωση, στους λογαριασμούς της Κιβωτού υπήρχαν περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν αποκλείεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια των ερευνών, αφού οι Αρχές αναμένουν απαντήσεις και από άλλα τραπεζικά ιδρύματα.

Βρέθηκαν, επίσης, 400.000 ευρώ στο όνομα του ζευγαριού σύμφωνα με ενημέρωση από δύο τράπεζες, ενώ αναμένονται απαντήσεις και από άλλες τράπεζες.

