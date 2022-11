Κόσμος

"Κιβωτός του Κόσμου": Έρευνες σε διπλό πεδίο

Εντατικές είναι οι έρευνες των Αρχών, που επικεντρώνονται τόσο στο οικονομικό, όσο και στο κομμάτι της κακοποίησης.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρώσει η Οικονομική Αστυνομία κατά τις εφόδους σε χώρους του ΜΚΟ Κιβωτού του Κόσμου αλλά και των φερόμενων πρωταγωνιστών της υπόθεσης, αναμένει εντός των επόμενων ημερών η εισαγγελία πρωτοδικών προκειμένου να εκκινήσει νέα έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία που θα αποσταλούν θα αξιολογηθούν και θεωρείται βέβαιο ότι θα αποτελέσουν αντικείμενο νέας προκαταρκτικής εξέτασης που θα εστιάσει στα οικονομικά πεπραγμένα εμπλεκομένων προσώπων που είχαν καίριο ρόλο στην λειτουργία του ΜΚΟ.

Έτσι ,με βάση το υλικό που θα σταλεί από την οικονομική Αστυνομία, η Εισαγγελία ενδέχεται να ερευνήσει για πιθανές αξιόποινες πράξεις, όπως εκείνες που αφορούν φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων .

Σύμφωνα με νομικούς, εφόσον προκύψουν στοιχεία από τον διαχειριστικό έλεγχο που διενεργείται στην Κιβωτό, δεν αποκλείεται η εισαγγελική έρευνα να εστιάσει και σε άλλα αδικήματα όπως αυτά που αφορούν ενδεχόμενη διάπραξη απιστίας ,υπεξαίρεσης ή απάτης .Για την διεύρυνση της έρευνας, ώστε να αξιολογηθεί ποινικά η πιθανότητα διάπραξης των συγκεκριμένων αδικημάτων, θα πρέπει να υποβάλλει έγκληση το νέο ΔΣ της Κιβωτού εντός τριμήνου από τον εντοπισμό πιθανής τέλεσης συγκεκριμένων πράξεων σε βάρος του ΜΚΟ.

Παράλληλα , συνεχίζεται η έρευνα της Εισαγγελίας Ανήλικων για τις καταγγελίες που αφορούν πράξεις στελεχών της Κιβωτού σε βάρος παιδιών. Σήμερα κατέθεσε ένας ακόμη μάρτυρας, πρώην εργαζόμενος σε δομές του ΜΚΟ, ο όποιος φέρεται να επιβεβαίωσε στις εισαγγελείς, κακοποιητικές συμπεριφορές.

