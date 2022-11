Κόσμος

Ερντογάν κατά αντιπολίτευσης: Πώς θα υπερασπιστούν το Αιγαίο με τέτοια μυαλά;

"Πυρά" κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον Ταγίπ Ερντογάν. Δημοσίευμα της Τούρκιγε για μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου που ανακάλυψε το "Αμπντουλχαμίντ Χαν"



Ο Τούρκος Πρόεδρος κατηγόρησε την τουρκική αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της χώρας της όσον αφορά τις θαλάσσιες περιοχές και τους εναέριους χώρους στο Αιγαίο.

«Λένε διπλωματία. Μπορεί να γίνει διπλωματία με τα μυαλά τους; Πως μπορούν να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις σε κυριαρχικά δικαιώματα;» είπε ο Ταγίπ Ερντογάν για την αντιπολίτευση στην Τουρκία, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου.



Διερωτήθηκε ακόμη πώς μπορούν να προστατεύσουν τα διπλωματικά και οικονομικά συμφέροντα στη Μεσόγειο.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε: «Με μια τέτοια αυθαίρετη δομή όπου τα συμφέροντα συναντώνται αντί για αρχές, πώς μπορεί η Τουρκία να πολεμήσει τις τρομοκρατικές οργανώσεις που παρενοχλούν τα νότια σύνορά της, ρωτάω; Πώς μπορεί να προστατεύσει τα διπλωματικά και οικονομικά της συμφέροντα στη Μεσόγειο; Πώς μπορεί να επιτελέσει τον ισορροπημένο ρόλο της στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας; Πώς μπορεί να διατηρήσει τις σχέσεις της με την Ευρώπη και την Αμερική σε ισότιμη βάση; Λέμε διπλωματία, σωστά; Μπορεί να γίνει διπλωματία με τα κεφάλια (μυαλά) αυτών; Δεν μπορεί! Πώς μπορεί να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της όσον αφορά τις θαλάσσιες περιοχές και τους εναέριους χώρους στο Αιγαίο; Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις σε κυριαρχικά δικαιώματα;»

«Τούρκιγε»: Μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου στη Μεσόγειο βρήκε το Αμπντουλχαμίντ Χαν

Μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου σε δύο σημεία στην Μεσόγειο, ανακάλυψε το τουρκικό γεωτρύπανο Αμντουλχαμίντ Χαν σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της τουρκικής εφημερίδας «Τούρκιγε».



Η εφημερίδα υπό τον τίτλο «Ενθουσιασμός για μεγάλα αποθέματα», γράφει ότι «το Αμπντουλχαμίτ Χαν βρήκε φυσικό αέριο σε δύο σημεία στην Μεσόγειο. Εκτιμάται ότι τα αποθέματα είναι πολύ μεγάλα. Για την ακριβή ποσότητα συνεχίζονται οι αναλύσεις».

