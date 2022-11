Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Πολωνία – Αργεντινή ή Λεβαντόφσκι VS Μέσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές έρχονται αντιμέτωποι διεκδικώντας την πρόκριση στους «16». Απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Ο Λιονέλ Μέσι (93 γκολ) και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (77 γκολ) έχουν σημειώσει συνολικά 170 γκολ για την εθνική ομάδα της χώρας τους.

Έχουν τεθεί τρεις φορές αντίπαλοι σε επίπεδο συλλόγων, με αμφότερους να σκοράρουν δύο φορές σε αυτές τις αναμετρήσεις. Η τελευταία φορά ήταν η... βραδιά του Λεβαντόφσκι και της Μπάγερν Μονάχου, σε μια συγκλονιστική νίκη με 8-2 επί της Μπαρτσελόνα στον προημιτελικό του Champions League για τη σεζόν 2019-20 που διεξήχθη στις 14 Αυγούστου 2020 στο «Ντα Λουζ» της Λισαβόνας.

Όμως οι δύο «αστέρες» δεν έχουν συναντηθεί ποτέ σε διεθνές επίπεδο, κάτι που θα συμβεί απόψε (21:00 στον ΑΝΤ1) στο στάδιο «974» της Ντόχα, στο πλαίσιο της 3ης –και τελευταίας- αγωνιστικής του 3ου ομίλου του Μουντιάλ 2022.

Απόψε, στην 11η κιόλας ημέρα του, το Παγκόσμιο Κύπελλο θα μπορούσε να «χάσει» μερικά από τα πιο λαμπερά «αστέρια» του, ενόψει της νοκ-άουτ φάσης των «16», εκεί που έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση Βραζιλία, Γαλλία, Ολλανδία, Σενεγάλη, Αγγλία και ΗΠΑ.

Η αντιπαράθεση Μέσι-Λεβαντόφσκι, μεταξύ του πρώην «αστέρα» της Μπαρτσελόνα και του νυν σέντερ φορ της καταλανικής ομάδας, υπόσχεται να είναι μία συγκλονιστική μονομαχία, όπου ο ηττημένος είναι πιθανό να μπει στο αεροπλάνο της επιστροφής.

Αργεντινοί και Πολωνοί, πάντως, αρνούνται να... περιορίσουν τη συνάντηση σε μονομαχία μεταξύ δύο επιθετικών.

«Οι συγκρίσεις δεν είναι χρήσιμες» είπε ο προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι. «Ο Λεβαντόφσκι είναι σπουδαίος παίκτης και είναι χαρά να τον βλέπω από κοντά, όπως κάθε οπαδός. Η ερώτηση είναι λίγο δύσκολη για το αν έχει το επίπεδο του Λιονέλ Μέσι. Πρέπει να το απολαύσετε, οι συγκρίσεις είναι περιττές» τόνισε.

«Όλοι περίμεναν αυτή την μονομαχία μεταξύ του Λιονέλ και του Ρόμπερτ, αλλά αυτό το παιχνίδι θα είναι το Πολωνία εναντίον της Αργεντινής. Είναι δύο σπουδαίοι παίκτες, υπέροχοι, αλλά δεν θα πω ποιος είναι καλύτερος, δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό εδώ. Δεν είναι αγώνας μεταξύ των δύο, δεν είναι τένις, δεν είναι ένας εναντίον ενός. Ο Ρόμπερτ χρειάζεται τους συμπαίκτες του και το ίδιο συμβαίνει και με τον Λιονέλ Μέσι» είπε χθες ο ομοσπονδιακός προπονητής της Πολωνίας, Τσέσλαβ Μίχνιεβιτς.

Στην Πολωνία αρκεί η ισοπαλία για να φτάσει στους «16» για πρώτη φορά από το 1986, η Αργεντινή πρέπει να νικήσει για να αποφύγει την αναμονή ενός... δώρου από τον αγώνα Σαουδική Αραβία-Μεξικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Ariel”: Προβλήματα και μηνύματα από το 112 (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Απανθρακώθηκε από φωτιά σε διαμέρισμα

“Κιβωτός του Κόσμου”: Συγκλονίζουν η μητέρα και ο αδελφός του 8χρονου (βίντεο)