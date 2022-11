Υγεία - Περιβάλλον

Υγειονομικοί: Απεργιακές κινητοποιήσεις για το νέο νομοσχέδιο

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ, για τις απεργιακές κινητοποιήσεις για το νέο νομοσχέδιο.

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν προχωρήσει ήδη από τις 28 Νοεμβρίου, οι νοσοκομειακοί γιατροί, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη που κατατέθηκε στη Βουλή.

Οι κινητοποιήσεις αυτές, συνεχίζονται και αύριο, με την συγκέντρωση γιατρών έξω από τη Βουλή, στη 13:00.

Υπενθυμίζεται, ότι την Πέμπτη 1/12 ημέρα κατάθεσης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, θα πραγματοποιηθεί 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΟΕΝΓΕ και συγκέντρωση στη 1:00μ.μ στη Βουλή.

Αναλυτικά η ανακίνωση της ΟΕΝΓΕ:

"Να σημάνει συναγερμός. Η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο οδοστρωτήρα για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη που σαρώνει ότι έχει απομείνει από το δικαίωμα του λαού μας στη δωρεάν υγεία.

Η κατάθεση του νομοσχεδίου εκτρώματος, παρά την καθολική καταδίκη του από χιλιάδες νοσοκομειακούς γιατρούς και τα συλλογικά τους όργανα, την ΟΕΝΓΕ, τις μεγαλύτερες Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών, της Αθήνας-Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Αχαΐας, της Ηπείρου, όλων των Ενώσεων της Κρήτης και της Βορείου Ελλάδας, από τα Γρεβενά και την Καστοριά ως τη Θράκη, της Θεσσαλίας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Βοιωτίας, των νησιών του Αιγαίου, δείχνει ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να περάσει δια πυρός και σιδήρου την πολιτική στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων της Υγείας. Την πολιτική που ιδιωτικοποιεί πλήρως τα δημόσια νοσοκομεία, μετατρέπει την υγεία του λαού σε ακόμα πιο ακριβό εμπόρευμα και προνόμιο για λίγους και καταδικάζει τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού σε ακόμα πιο υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Αυτό υπηρετεί το νομοσχέδιο και όχι τη δήθεν βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την κάλυψη των κενών και την αύξηση του εισοδήματος των γιατρών. Aυτό υπηρετεί η κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για τους γιατρούς του ΕΣΥ, οι οποίοι σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα μπορούν να ασκούν και ιδιωτικό έργο.

Μία λέξη περιγράφει το νομοσχέδιο. ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ.

Εκβιάζονται οι ασθενείς να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν από το κατακρεουργημένο εισόδημά τους για την υγεία τους. Διαφορετικά θα καταδικάζονται σε πολύμηνες, πολύχρονες αναμονές για μία εξέταση, ένα χειρουργείο, με κίνδυνο την υγεία και τη ζωή τους. Και αυτό έχουν το θράσος να το παρουσιάζουν σαν ελευθερία επιλογών. Έφτασαν στο σημείο να ισχυρίζονται ότι δίνουν την επιλογή σε όσους «το επιθυμούν» και «δεν τσιγκουνεύονται να πληρώσουν για την υγεία τους» να το κάνουν. Αυτό είπε στη συνάντηση με την ΟΕΝΓΕ ο εισηγητής του νομοσχεδίου από την πλευρά τους κυβερνώντος κόμματος.

Εκβιάζονται οι γιατροί του δημόσιου συστήματος υγείας, αν και εφόσον «θέλουν» να ενισχύσουν το εισόδημά τους, να βγουν στην πιάτσα της αγοράς και να χρησιμοποιούν σαν δεξαμενή πελατείας τα δημόσια νοσοκομεία.

Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής για το ιατρικό μισθολόγιο είναι η απροκάλυπτη ομολογία αυτού που ήδη ξέραμε. Ότι δεν είναι διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν ούτε στο ελάχιστο την περίφημη «δημοσιονομική σταθερότητα», απαραίτητος όρος για να συνεχίσουν την τρελή τροχιά τα κέρδη των λίγων.

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για 10% αύξηση στους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών αποδείχθηκαν ψεύτικες. Ενδεικτικά, για τον Επιμελητή Β’ αύξηση 10% επί του βασικού μισθού (1484 του Επιμελητή Β’ με βάση το μισθολόγιο του 2017) θα σήμαινε 1632 μεικτά. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ο βασικός μισθός (μεικτά) διαμορφώνεται στα 1558. Αντίστοιχα για τις υπόλοιπες βαθμίδες οι αυξήσεις στο βασικό μισθό κυμαίνονται, από 59 ευρώ για τους ειδικευόμενους μέχρι 90 ευρώ για τους Συντοντιστές Διευθυντές και τους Διευθυντές. Δηλαδή αύξηση από 1,96 έως 3 ευρώ τη μέρα.

Οι αυξήσεις που δίνονται είναι επί του ιατρικού μισθολογίου όπως αυτό διαμορφώθηκε με το νόμο 4472/2017 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όμως έχει κριθεί αντισυνταγματικό από το ΣτΕ και τον Άρειο Πάγο και «υποχρεώνει» την κυβέρνηση να επαναφέρει τους μισθούς μας στα επίπεδα του 2009. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για αυξήσεις που δεν αναπληρώνουν τις απώλειες στους μισθούς μας τα τελευταία 10 χρόνια.

Όχι μόνο δεν αναπληρώνονται οι απώλειες, αλλά στην περίπτωση των ειδικευόμενων γιατρών καταργείται η προσαύξηση ανάλογα με τα χρόνια της προϋπηρεσίας. Μετά τα πρώτα χρόνια της ειδικότητας οι ειδικευόμενοι αντί για αυξήσεις θα έχουν μειώσεις στο βασικό μισθό. Π.χ. ο μισθός του ειδικευόμενου γιατρού που είναι στο 4ο έτος της ειδικότητας και κατατάσσεται στο μισθολογικό κλιμάκιο 3 (Μ.Κ.3) σήμερα είναι 1283 ευρώ μεικτά. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διαμορφώνεται στα 1258 ευρώ. Δηλαδή όχι μόνο δεν έχουμε αύξηση αλλά μείωση.

Η αύξηση στο νοσοκομειακό επίδομα απασχόλησης αν προστεθεί στο βασικό μισθό δεν ισοφαρίζει τις απώλειες στους μισθούς μας τα τελευταία 10 χρόνια. Π.χ. το 2010 ο βασικός μισθός του νεοεισερχόμενου Επιμελητή Β’, υπολογίζοντας και το χρόνο ειδικότητας ως προϋπηρεσία (πχ. ειδικότητα με 5 χρόνια), ήταν 1468 συν την προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας: 1897,50. Με το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης και το επίδομα βιβλιοθήκης ανέρχονταν στα 1897,50+327+247=2471 (από τα οποία τα 247 που αντιστοιχούσαν στο επίδομα βιβλιοθήκης ΔΕΝ φορολογούνταν). Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διαμορφώνεται στα 2113 μεικτά (1558 ευρώ βασικός μισθός και 400 ευρώ επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης και 155 ευρώ προϋπηρεσία).

Διατηρείται το απαράδεκτα χαμηλό ωρομίσθιο της αποζημίωσης των εφημεριών του ν.4472/2017 του ΣΥΡΙΖΑ (π.χ. 5,88 ευρώ για τον Επιμελητή Β’) και η άγρια φορολόγησή τους.

Δεν προβλέπεται χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.

Μοιράζουν απλόχερα δισεκατομμύρια ευρώ στους επιχειρηματικούς ομίλους αλλά για μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας δεν περισσεύουν!

Απαιτούμε να αποσυρθεί άμεσα το νομοσχέδιο έκτρωμα!

Καλούμε τις Ομοσπονδίες, τα Εργατικά Κέντρα, τα σωματεία, τους μαζικούς φορείς, τους συλλόγους ασθενών, όλο το λαό, σε συμμετοχή στη συγκέντρωση ενάντια στο νομοσχέδιο που δίνει τη χαριστική βολή στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Ούτε βήμα πίσω! Συνένοχοι στο έγκλημα σε βάρος της υγείας και της ζωής του λαού μας, των γονιών μας, των παιδιών μας, δεν πρόκειται να γίνουμε.

Αγώνας για μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, για δωρεάν υγεία για όλο το λαό.

‘Ολοι/όλες στην απεργία και τις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα."

