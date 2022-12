Κοινωνία

Missing Alert για εξαφάνιση 57χρονου

Πού εντοπίστηκαν τελευταία φορά τα ίχνη του. Η ανακοίνωση από το "Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 57χρονου άνδρα που εξαφανίστηκε από την περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης.

Ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην έκδοση Missing Alert, όπου επισημαίνονται τα εξής:

«Στις 27/11/2022, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης, ο Φαλάρας Γεώργιος, 57 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Φαλάρα Γεώργιου σήμερα, 30/11/2022 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Φαλάρας Γεώργιος έχει ύψος 1,80 μ., βάρος 90 κιλά, έχει γκρίζα μαλλιά, γκρίζα γένια και καστανά μάτια. Φορούσε σκούρο μπλε τζίν παντελόνι, μαύρες αρβύλες και πιθανόν φοράει μαύρο τσαντάκι μέσης. Φέρει σημάδι στο δεξί φρύδι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ".

