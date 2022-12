Κοινωνία

Δίκη Κλοντιάνας Τσέλο: Η ποινή στην εικαστικό που πυροβόλησε τον πατέρα του παιδιού της

Αυλαία έπεσε στη δίκη της 50χρονης εικαστικού, η οποία πριν από ένα χρόνο αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον πατέρα του παιδιού της.



Συνολική ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης 21 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στην 50χρονη εικαστικό Κλοντιάνα Τσέλο για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 70χρονου οφθαλμίατρου Γιώργου Νέου και την απόπειρα αρπαγής του ανηλίκου παιδιού τους, πριν ένα χρόνο έξω από το σπίτι του θύματος στο Χαλάνδρι.

Απολογούμενη η 50χρονη αρνήθηκε όσα της αποδίδονται ισχυριζόμενη ότι το θύμα είχε "συστήσει εγκληματική οργάνωση" με σκοπό να υφαρπάξει την περιουσία της κλείνοντας την ίδια σε ψυχιατρείο.

Σύμφωνα με την κατηγορουμένη, πυροβόλησε τον πατέρα του παιδιού της βρισκόμενη σε άμυνα καθώς ο 70χρονος ήταν αυτός που την σημάδεψε με όπλο όταν είδε την κόρη τους, την επιμέλεια της οποίας είχε ο ίδιος, να τρέχει στην αγκαλιά της.

Στην αγόρευση του ο Εισαγγελέας τόνισε πως η κατηγορουμένη είχε στόχο της “την θανάτωση του γιατρού” και για αυτό “σκόπευσε και έπληξε σε ζωτικά σημεία το θύμα. Η εμπλοκή στο όπλο έσωσε το θύμα από το μακάβριο τέλος". Η κατηγορούμενη , σύμφωνα με τον Εισαγγελέα "προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της συνέχισε να τον χτυπά στο κεφάλι με το όπλο και στη συνέχεια με μια πέτρα”.

