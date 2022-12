Life

Έλτον Τζον: Η τελευταία του συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο θρύλος της παγκόσμιας ποπ μουσικής σκηνής οδεύει πλέον προς την ολοκλήρωση της περιοδείας του Farewell Yellow Brick Road.

Η τελευταία συναυλία του Βρετανού τραγουδιστή, Έλτον Τζον (Elton John) στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πραγματοποιηθεί στο θρυλικό Φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι (Glastonbury Festival) και στη σκηνή «Pyramid» την Κυριακή 25 Ιουνίου του 2023.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγο μετά την τελευταία του συναυλία στη Βόρεια Αμερική και συγκεκριμένα στη σκηνή του σταδίου Ντότζερ στο Λος 'Αντζελες μαζί με τις Ντούα Λίπα (Dua Lipa), Μπράντι Καρλίλ (Brandi Carlile) και Κική Ντι (Kiki Dee).

«Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο ενθουσιασμένος.. Καθώς το τέλος της περιοδείας μου Farewell Yellow Brick Road πλησιάζει δεν υπάρχει πιο κατάλληλος τρόπος να αποχαιρετήσω τους Βρετανούς θαυμαστές μου», ανέφερε ο Έλτον Τζον σε δήλωσή του. «Ήταν πέρα για πέρα φανταστικοί και με στήριξαν σε όλα τα σκαμπανεβάσματα της καριέρας μου».

Σημειωτέων η περιοδεία του θρύλου της Βρετανικής ποπ μουσικής σκηνής, η οποία ξεκίνησε το 2018, θα συνεχιστεί στην Ευρώπη μέχρι τον Ιούλιο του 2023. Σύμφωνα με τον Guardian η συναυλία που είχε προγραμματιστεί στο Παρίσι στις 25 Ιουνίου θα γίνει στις 21 Ιουνίου.

Το μουσικό φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 21 Ιουνίου έως την Κυριακή 25 Ιουνίου και τα εισιτήρια για την συναυλία εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ώρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Βουλή: Μαθήτρια επιχείρησε να μπει μέσα, με μαχαίρι και ναρκωτικά

Ταξιτζής έβγαλε όπλο στον Γιάννη Στάνκογλου

Μητσοτάκης: Οι τράπεζες να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τα κόκκινα δάνεια