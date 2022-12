Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: η φάση των “16” στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Αναλυτικά τα παιχνίδια του Σαββάτου και όλοι οι αγώνες της προημιτελικής φάσης, με τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής τους, αλλά και τα ονόματα όσων περιγράφουν και σχολιάζουν κάθε αγώνα.

Το Μουντιάλ 2022 συνεχίζεται με συναρπαστικές φάσεις και αναμετρήσεις και οι εθνικές ομάδες που κατάφεραν να περάσουν στη φάση των 16 αναμετρώνται από σήμερα το απόγευμα για μια θέση στους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022 που θα μεταδοθούν αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Η φάση των ομίλων είχε δεύτερες ευκαιρίες αλλά στους νοκ άουτ αγώνες τα λάθη απαγορεύονται καθώς μόνο μία ομάδα από κάθε αναμέτρηση θα προκριθεί στην προημιτελική φάση. Αν δεν υπάρχει νικητής στα 90 λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα, το παιχνίδι πηγαίνει σε ημίωρη παράταση και - αν χρειαστεί- στην ψυχοφθόρο για τους παίκτες αλλά συναρπαστική για τους τηλεθεατές διαδικασία των πέναλτι.

Ποια ομάδα θα πάρει το αεροπλάνο της επιστροφής και ποια το εισιτήριο για την επόμενη φάση;





Οι Αμερικανοί απέδειξαν πως δεν πήγαν στο Κατάρ για τουρισμό οπότε σήμερα το απόγευμα στις 17:00 η αναμέτρηση με την Ολλανδία θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον.

Κάθε παιχνίδι του Μέσι μπορεί να είναι το τελευταίο του σε Μουντιάλ! Η αλμπισελέστε ονειρεύεται τελικό και οι Αυστραλοί θέλουν να φτάσουν πιο ψηλά από ποτέ και είναι έτοιμοι για μάχη που δεν θα χάσουμε με τίποτα απόψε το βράδυ στις 21:00 στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+.

Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στις 17:00 το απόγευμα μια σπουδαία ευρωπαϊκή μονομαχία θα λάβει χώρα στο Κατάρ. Ο διαστημικός Εμπαπέ έχει βάλει στόχο το χρυσό παπούτσι και το δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ με τους μπλε. Όμως ο Σέζνι έχει κατεβάσει τα ρολά και ο Λεβαντόφσκι είναι ικανός να οδηγήσει τους Πολωνούς στα προημιτελικά.

Το βράδυ της Κυριακής στις 21:00 το παιχνίδι Αγγλία – Σενεγάλη προβλέπεται επίσης συναρπαστικό καθώς μπορεί να τους ενώνουν τα λιοντάρια στο έμβλημα της φανέλας αλλά τους χωρίζει η μάχη για την πρόκριση στους 8 του Μουντιάλ που μπορεί να έχει μόνο έναν νικητή.

Τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου στις 17:00 στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ η ευχάριστη έκπληξη του Μουντιάλ Ιαπωνία, που άφησε πρόωρα εκτός διοργάνωσης τη Γερμανία, είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα σε μια αναμέτρηση με την έμπειρη και ποιοτική Κροατία που έδειξε πως δεν έφτασε τυχαία στον τελικό της προηγούμενης διοργάνωσης.

Στις 21:00 το βράδυ της Δευτέρας οι Βραζιλιάνοι, που παραμένουν το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, θα παίξουν για την πολυπόθητη πρόκριση απέναντι στην Νότιο Κορέα, που έκανε τη μεγάλη ανατροπή κόντρα στην Πορτογαλία του Ρονάλντο!

Την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου στις 17:00 τα Λιοντάρια του Ατλαντικού από το Μαρόκο ρίχνονται στη μάχη με τους Ισπανούς ενώ στις 21:00 στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+ οι Πορτογάλοι αγωνίζονται κόντρα στους Ελβετούς και υπόσχονται να μας χαρίσουν ένα εντυπωσιακό θέαμα!

Και φυσικά, όλες οι μεγάλες στιγμές που θα μας χαρίσουν οι κορυφαίες αυτές αναμετρήσεις, βρίσκονται στην εκπομπή «ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ» με τον Στέφανο Αβραμίδη και τον Βασίλη Σαμπράκο καθημερινά στις 23:00 στον ΑΝΤ1 μετά τη λήξη των αγώνων ενώ το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου θα είναι μαζί μας και με ένα ζωντανό pre-game show στις 16:00 και στις 20:00 πριν την έναρξη των αγώνων.

FIFA WORLD CUP QATAR 2022™ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+

Η ομάδα του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+, από το Κατάρ αλλά και από τα στούντιο της Αθήνας, θα περιγράψουν και θα σχολιάσουν όλους τους αγώνες του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος.

Αναλυτικά οι ώρες και οι περιγραφές των αγώνων της Προημιτελικής Φάσης όπως θα προβληθούν από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+:

3η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ – Η.Π.Α. (17:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΧΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΑΛΛΙΑ - ΠΟΛΩΝΙΑ (17:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΧΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΑΓΓΛΙΑ - ΣΕΝΕΓΑΛΗ (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΑΠΩΝΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ (17:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΡΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΡΟΚΟ – ΙΣΠΑΝΙΑ (17:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΡΑΣ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΕΛΒΕΤΙΑ (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

