Μουντιάλ 2022: Η Πορτογαλία “σκόρπισε” την Ελβετία

Με το πρώτο χατ-τρικ στην διοργάνωση και μια εξαιρετική απόδοση, η ομάδα του Φερνάρντο Σάντος είναι η τελευταία - χρονικά - που πέρασε στις "8" του Μουντιάλ.

Με το ευρύ 6-1 κέρδισε η Πορτογαλία την Ελβετία και πέρασε στις "8" του Μουντιάλ 2022, στο Κατάρ.

Λίγο νωρίτερα, στον προτελευταίο νοκ άουτ αγώνα της φάσης των "16" του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του Κατάρ, το Μαρόκο νίκησε την Ισπανία στην διαδικασία των πέναλτι.

Τα ζευγάρια της φάσης των "8", θα δώσουν τις "μάχες τους " για τα εισιτήρια που οδηγούν στα ημιτελικά, στις 9 και στις 10 Δεκεμβρίου:

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου

Κροατία - Βραζιλία (μετάδοση απο τον ΑΝΤ1 και το ANT1+) 17:00,(μετάδοση απο τον ΑΝΤ1 και το ANT1+)

21:00 Ολλανδία - Αργεντινή (μετάδοση απο τον ΑΝΤ1 και το ANT1+)

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου

17:00, Μαρόκο - Πορτογαλία (μετάδοση απο τον ΑΝΤ1 και το ANT1+)

Αγγλία - Γαλλία (μετάδοση απο τον ΑΝΤ1 και το ANT1+) 21:00,(μετάδοση απο τον ΑΝΤ1 και το ANT1+)

Η απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο από το αρχικό σχήμα (πέρασε αλλαγή στο 73΄), όχι μόνο δεν εμπόδισε την Πορτογαλία να παίξει εξαιρετικό ποδόσφαιρο και να προκριθεί θριαμβευτικά στους προημιτελικούς του Μουντιάλ 2022, για τρίτη φορά στην ιστορία της (1966 και 2006 οι προηγούμενες), αλλά έδωσε την ευκαιρία στον 21χρονο Γκονσάλο Ράμος να λάμψει με το χατ τρικ που πέτυχε (πρώτο στη διοργάνωση), στο εμφατικό 6-1 επί της Ελβετίας στο στάδιο «Λουσαΐλ Αϊκόνικ».

Το ερχόμενο Σάββατο (10/12, 17:00), το συγκρότημα του Φερνάντο Σάντος θ΄ αντιμετωπίσει το Μαρόκο στο «Αλ Τουμάμα» της Ντόχα, με τον νικητή να περνά στους ημιτελικούς του τουρνουά.

Στην τρίτη συνάντηση των δύο ομάδων εντός του τρέχοντος έτους (τον περασμένο Ιούνιο έπαιξαν δύο φορές στο πλαίσιο του Nations League, μετρώντας από μία νίκη η καθεμία) η Πορτογαλία έδειξε χαρακτήρα, επέβαλλε το «νόμο» της από την αρχή του αγώνα και παρότι είχε το μεγάλο της αστέρι στον πάγκο (μετά από 31 αγώνες δεν ήταν βασικός ο Ρονάλντο στην ενδεκάδα της Εθνικής και συμπτωματικά το τελευταίο ματς που δεν ξεκίνησε ήταν και πάλι απέναντι στην Ελβετία, στο Euro 2008, με τους Ελβετούς να επικρατούν με 2-0), αυτό δεν την εμπόδισε να κάνει μακράν το καλύτερό της ματς στα γήπεδα του Κατάρ και να στείλει το μήνυμά της προς κάθε κατεύθυνση.

Η συμπαγής στα τρία προηγούμενα ματς ομάδα του Μουράτ Γιακίν δέχτηκε δύο γκολ στο πρώτο 45λεπτο και στο δεύτερο παραδόθηκε «άνευ όρων». Στο πρόσφατο Euro απέκλεισε τη Γαλλία στη φάση των «16», αλλά στο Μουντιάλ διασύρθηκε από την Πορτογαλία.

Συνολικά οι Ελβετοί μετρούν 0/5 στην πρώτη φάση των νοκ άουτ των Μουντιάλ, συμπεριλαμβανομένου του αποψινού αποκλεισμού τους. Το 1994 είχαν ηττηθεί 3-0 από την Ισπανία, το 2006 αποκλείστηκαν στα πέναλτι από την Ουκρανία, το 2014 έχασαν στην παράταση από την Αργεντινή με 1-0 και με το ίδιο σκορ από τη Σουηδία το 2018.

Από τα πρώτα λεπτά οι δύο ομάδες έδειξαν διάθεση να παίξουν ανοιχτά κι όχι στο να δώσουν βαρύτητα στ΄ αμυντικά τους καθήκοντα και να «ψάξουν» τις αντεπιθέσεις. Η Πορτογαλία, χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην ενδεκάδα της, προηγήθηκε πάρα πολύ γρήγορα (17΄) με τον παίκτη που πήρε την θέση του CR7 στο αρχικό σχήμα, τον Γκοσάλο Ράμος.

Ο 21χρονος σέντερ φορ της Μπενφίκα με αριστερό σουτ που δεν περίμενε κανείς ότι θα επιχειρούσε μέσα στην περιοχή, «κάρφωσε» τη μπάλα στα δίχτυα του Ζόμερ, ο οποίος έμεινε «άγαλμα» κάτω από τα γκολπόστ.

Το 1-0 έδωσε «φτερά» στην ομάδα του Φερνάντο Σάντος, η οποία ήταν σαφώς καλύτερη στον αγωνιστικό και κατάφερε να βρει και δεύτερο γκολ στο 33΄, ενώ δύο λεπτά νωρίτερα η Ελβετία είχε απειλήσει με το απευθείας φάουλ του Σακίρι.

Από κόρνερ που εκτέλεσε ο Φερνάντες (τρίτη ασίστ στη διοργάνωση, ενώ έχει και δύο γκολ, μόνο οι Εουσέμπιο και Ζοζέ Τόρες είχαν συμμετοχή σε περισσότερα τέρματα σ΄ ένα τουρνουά, αμφότεροι το 1966, με 10 και 6 αντίστοιχα) ο Πέπε νίκησε στον αέρα δύο αντιπάλους του και με καρφωτή κεφαλιά «έγραψε» το 2-0.

Οι Ίβηρες, που είχαν σε μεγάλη βραδιά τον Φέλιξ και έβγαιναν πάρα πολύ απειλητικά στην αντεπίθεση, θα μπορούσαν να είχαν «κλειδώσει» την πρόκριση από το πρώτο μέρος, εάν ο Ζόμερ στο 43' δεν έκανε σωτήρια επέμβαση στο τετ-α-τετ με τον Ράμος.

Ο αγώνας απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς ο Γκονσάλο Ράμος στο 51' εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Νταλότ και με άψογο τελείωμα ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0.

Η ομάδα του Σάντος δε σταμάτησε εκεί. Μετά από εξαιρετική συνεργασία των παικτών της και ασίστ του Ράμος στον Γκερέιρο, ο τελευταίος «εκτέλεσε» τον Ζόμερ στο 55΄ δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Πορτογαλίας (4-0).

Από κόρνερ στο 58΄ και κεφαλιά προς το πίσω του Ράμος, ο Ακάντζι βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι και μείωσε για την Ελβετία σε 4-1.





Η βραδιά, όμως, ήταν... φτιαγμένη για τον Γκονσάλο Ράμος, ο οποίος στο 67΄ πέτυχε το πρώτο χατ τρικ στο Μουντιάλ, με το ιδανικό τελείωμα μετά την ασίστ του Φέλιξ (5-1).





Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε με εκπληκτικό γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Λεάο, πέντε λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Διαιτητής: Σέσαρ Αρτούρο Ράμος (Μεξικό)

Κίτρινες: Σαρ, Τσόμερτ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Φερνάντο Σάντος): Κόστα, Νταλότ, Πέπε, Ντίας, Γκερέιρο, Οτάβιο (73΄ Βιτίνια), Καρβάλιο, Μπερνάρντο Σίλβα (81΄ Νέβες), Φερνάντες (87΄ Λεάο), Ράμος (73΄ Όρτα), Φέλιξ (73΄ Ρονάλντο)

ΕΛΒΕΤΙΑ (Μουράτ Γιακίν): Ζόμερ, Φερνάντες, Σαρ (46΄ Τσόμερτ), Ακάντζι, Ροντρίγκεζ, Φρόιλερ (54΄ Ζακάρια), Τσάκα, Σακίρι, Σο (54΄ Σεφέροβιτς), Βάργκας (66΄ Οκαφόρ), Εμπολό (89΄ Γιασάρι)

