Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Το Μαρόκο απέκλεισε την Ισπανία στα πέναλτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε θρίλερ που κράτησε μέχρι το τέλος της παράτασης και κορυφώθηκε στα πέναλτι, εξελίχθηκε η μάχη Μαρόκου - Ισπανίας για το προτελευταίο εισιτήριο για τους "8" του Μουντιάλ.

Στον προτελευταίο νοκ άουτ αγώνα της φάσης των "16" του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του Κατάρ, το Μαρόκο νίκησε την Ισπανία στην διαδικασία των πέναλτι και πλέον περιμένει τον νικητή του βραδινού ματς ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ελβετία για να μάθει τον αντίπαλο της στην επόμενη φάση.

Το καταπληκτικό Μαρόκο το έκανε κι αυτό! Με «ήρωα» τον 31χρονο γκολκίπερ της ισπανικής Σεβίλλης, Γιανί Μπουνού (Μπόνο), ο οποίος απέκρουσε δύο πέναλτι στη «ρώσικη ρουλέτα» απ’ τα 11 μέτρα, η αφρικανική ομάδα επικράτησε της Ισπανίας με 3-0 από την «άσπρη βούλα» (0-0 η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση) και προκρίθηκε στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, για πρώτη φορά στην Ιστορία της. «Πλήρωσε» την αστοχία της η «ρόχα» που έμεινε εκτός προημιτελικών για τρίτη σερί διοργάνωση Μουντιάλ.

Στο «Education City Stadium» της πόλης Αλ-Ραγιαν οι Μαροκινοί ξεκίνησαν με λίγο μεγαλύτερη ένταση τον αγώνα και στο 12’ είχαν την πρώτη τελική στον αγώνα με ένα φάουλ του Χακίμι που έφυγε άουτ.

Η Ισπανία άρχισε να παίρνει τα ηνία του αγώνα μετά το εικοσάλεπτο και στο 27’ ο Ασένσιο βρέθηκε σε θέση βολής όμως η προσπάθειά του πέρασε λίγο άουτ.

Στο 33’ ο Μαζραουί επιχείρησε να αιφνιδιάσει τον Σιμόν με ένα σουτ από τα 35 μέτρα, όμως ο Βάσκος γκολκίπερ έδειξε καλά αντανακλαστικά και μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Το Μαρόκο έχασε ακόμη μία ευκαιρία στο 43’ με την κοντινή κεφαλιά του Αγκουέρντ που πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Σιμόν.

Οι Ισπανοί προσπάθησαν να ελέγξουν ακόμη περισσότερο το τέμπο του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο, χάνοντας μία καλή ευκαιρία με το σουτ του Όλμο από διαγώνια θέση, το οποίο απέκρουσε ο Μπόνο.

Στο 82’ από την έξυπνη κάθετη πάσα του Νίκο Γουίλιαμς, ο Άλβαρο Μοράτα σούταρε από δύσκολη και πολύ γωνιακή θέση και λίγο έλειψε να κάνει το 1-0 για την ισπανική ομάδα.

Σο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων από φάουλ του Ντάνι Όλμο, ο Νίκο Γουίλιαμς... έσκυψε για να περάσει από πάνω του η μπάλα, όμως ο Μπουνού έκανε καταπληκτική επέμβαση στη γωνία του στέλνοντας τον αγώνα στην παράταση.

Στο έξτρα 30λεπτο οι Μαροκινοί ήταν εκείνοι που έχασαν την πιο μεγάλη ευκαιρία, όταν στο 104’ ο Ουναχί έκανε καταπληκτική ατομική ενέργεια και «σέρβιρε» ασίστ στον Σεντιρά, όμως ο Σιμόν τον νίκησε στο τετ-α-τετ.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο της παράτασης η Ισπανία πίεσε ασφυκτικά την άμυνα του Μαρόκου, όμως γκολ δεν βρήκε (το πλασέ του Σαράμπια στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων εξοστρακίστηκε στο δεξί δοκάρι του Μπόνο) και το παιχνίδι οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί «μίλησε» η ψυχραιμία των Μαροκινών και η κλάση του Μπουνού, ο οποίος απέκρουσε τις εκτελέσεις των Σολέρ και Μπουσκέτς, με τον Σαράμπια να είναι ο τρίτος της ισπανικής ομάδας που δεν τα κατάφερε από τα 11 μέτρα «σημαδεύοντας» το δοκάρι.

Οι Μαροκινοί αντίθετα βρήκαν δίκτυα με τους Σαμπίρι, Ζιγιές και Χακίμι και πήραν μία τεράστια πρόκριση, στέλνοντας τους Ισπανούς από πολύ νωρίς πίσω στην πατρίδα τους...

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

ΜΑΡΟΚΟ ΙΣΠΑΝΙΑ

Σαμπίρι 1-0 Σαράμπια (δοκάρι)

Ζιγιές 2-0 Σολέρ (Απόκρουση)

Μπενούν (Απόκρουση) Μπουσκέτς (Απόκρουση)

Χακίμι 3-0

Διαιτητής: Φακούντο Ραπαλίνι (Αργεντινή)

Κίτρινες: Σάις - Λαπόρτ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΑΡΟΚΟ (Βαλίντ Ρεγκραγκί): Μπόνο, Χακίμι, Σάις, Αγκουέρντ (84’ λ.τρ. Ελ Γιαμίκ), Μαζραουί (82’ Ατιάτ-Αλάλ), Σ. Άμραμπατ, Αμαλάχ (82’ Σεντιρά), Ουναχί (120’ Μπενούν), Ζιγιές, Μπουφάλ (66’ Αμπντέ), Εν-Νεσίρι (82’ Σαμπίρι).

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς Ενρίκε): Σιμόν, Γιορέντε, Λαπόρτ, Ρόδρι, Άλμπα (98’ Μπάλντε), Μπουσκέτς, Γκάβι (63’ Σολέρ), Πέδρι, Φεράν Τόρες (75’ Νίκο Γουίλιαμς, 119’ Σαράμπια), Όλμο (98’ Φάτι), Ασένσιο (63’ Μοράτα).

Τα ζευγάρια της φάσης των "8", θα δώσουν τις "μάχες τους " για τα εισιτήρια που οδηγούν στα ημιτελικά, στις 9 και στις 10 Δεκεμβρίου:

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου

Κροατία - Βραζιλία (μετάδοση απο τον ΑΝΤ1 και το ANT1+) 17:00,(μετάδοση απο τον ΑΝΤ1 και το ANT1+)

21:00 Ολλανδία - Αργεντινή (μετάδοση απο τον ΑΝΤ1 και το ANT1+)

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου

17:00, Μαρόκο - Πορτογαλία ή Ελβετία (μετάδοση απο τον ΑΝΤ1 και το ANT1+)

21:00, Αγγλία - Γαλλία (μετάδοση απο τον ΑΝΤ1 και το ANT1+)

Ο αγώνας του Μαρόκου κόντρα στην Ισπανία ήταν ο δεύτερος στο Μουντιάλ 2022, στο Κατάρ, που οδηγήθηκε στην παράταση και ακολούθως στα πέναλτι, μετά απο εκείνον της Δευτέρας, ανάμεσα σε Κροατία και Ιαπωνία.

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες - θάνατος μαθητή: Θρήνος στην κηδεία του Βασίλη (εικόνες)

Ζευγολατιό: επίθεση με πέτρες σε ασθενοφόρο που μετέφερε διασωληνωμένο (εικόνες)

Αλβανία: Ο Σαλί Μπερίσα “έφαγε” μπουνιά (βίντεο)