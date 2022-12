Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Τρίτη: τα τελευταία ματς των “16” στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Φινάλε στην πρώτη σειρά νοκ-άουτ αγώνων, με δύο φαβορί από την Ιβηρική, που καλούνται να επιβεβαιώσουν τα προγνωστικά. Απευθείας μετάδοση των αγώνων στο ANT1+ και στον ΑΝΤ1.

Η Βραζιλία προκρίθηκε στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου με... σόου απέναντι στη Ν. Κορέα και θα βρει στο διάβα της την Κροατία, η οποία προσπέρασε το εμπόδιο της Ιαπωνίας στα πέναλτι με «ήρωα» τον Λιβάκοβιτς.

Πλέον η φάση των «16» του Μουντιάλ ολοκληρώνεται την Τρίτη (6/12) με τους αγώνες Μαρόκο-Ισπανία και Πορτογαλία-Ελβετία, όπου οι Ίβηρες είναι τα φαβορί, ωστόσο, ουδείς μπορεί να υποτιμήσει τους εξαιρετικούς Μαροκινούς και τους πάντα παρόντες στα μεγάλα «ραντεβού» Ελβετούς.

Μαρόκο-Ισπανία στις 17:00

Στο «Education City Stadium» της πόλης Αλ-Ραγιάν το Μαρόκο θα αγωνιστεί κόντρα στην Ισπανία, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις. Οι Μαροκινοί εντυπωσίασαν τους πάντες στη φάση των ομίλων, πετώντας εκτός των νοκ-άουτ το Βέλγιο και κλείνοντας τη σειρά αήττητοι. Από την άλλη πλευρά οι Ισπανοί αν και ξεκίνησαν... φουριόζοι το τουρνουά με το εμφατικό 7-0 απέναντι στην Κόστα Ρίκα, βρέθηκαν στη δεύτερη θέση μετά την ήττα τους από τους Ιάπωνες. Οι δύο σταρ του Μαρόκου, Ζιγιές και Χακίμι ταλαιπωρούνται από μικροτραυματισμούς, ωστόσο αναμένεται να αγωνιστούν, ενώ απ’ την άλλη πλευρά οι Ισπανοί θα παραταχθούν πλήρεις.

Πορτογαλία-Ελβετία στις 21:00

Η φάση των «16» ολοκληρώνεται με άλλο ένα πολύ μεγάλο ματς ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ελβετία στο «Lusail Iconic Stadium». Εν μέσω της μίνι-κρίσης στο εσωτερικό τους μετά την... γκρίνια του Ρονάλντο προς το τεχνικό τιμ για την αντικατάστασή του στο ματς με τη Ν. Κορέα, οι Πορτογάλοι χωρίς τους τραυματίες Μέντες, Περέιρα και με αμφίβολη την παρουσία του Οτάβιο θα αντιμετωπίσουν την πολύ σκληρή και σταθερή Ελβετία, που δεν θα έχει στην ενδεκάδα της για δεύτερο σερί ματς τον βασικό γκολκίπερ της Ζόμερ, που θα απουσιάσει ξανά λόγω ίωσης.

Μουντιάλ 2022: η φάση των “16” στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Το Μουντιάλ 2022 συνεχίζεται με συναρπαστικές φάσεις και αναμετρήσεις και οι εθνικές ομάδες που κατάφεραν να περάσουν στη φάση των 16 αναμετρώνται για μια θέση στους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022 που θα μεταδοθούν αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Η φάση των ομίλων είχε δεύτερες ευκαιρίες αλλά στους νοκ άουτ αγώνες τα λάθη απαγορεύονται καθώς μόνο μία ομάδα από κάθε αναμέτρηση θα προκριθεί στην προημιτελική φάση.

Αν δεν υπάρχει νικητής στα 90 λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα, το παιχνίδι πηγαίνει σε ημίωρη παράταση και - αν χρειαστεί- στην ψυχοφθόρο για τους παίκτες αλλά συναρπαστική για τους τηλεθεατές διαδικασία των πέναλτι. Ποια ομάδα θα πάρει το αεροπλάνο της επιστροφής και ποια το εισιτήριο για την επόμενη φάση;

Και φυσικά, όλες οι μεγάλες στιγμές που θα μας χαρίσουν οι κορυφαίες αυτές αναμετρήσεις, βρίσκονται στην εκπομπή «ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ» με τον Στέφανο Αβραμίδη και τον Βασίλη Σαμπράκο καθημερινά στις 23:00 στον ΑΝΤ1 μετά τη λήξη των αγώνων .

Η ομάδα του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+, από το Κατάρ αλλά και από τα στούντιο της Αθήνας, θα περιγράψουν και θα σχολιάσουν όλους τους αγώνες του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος.

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΡΟΚΟ – ΙΣΠΑΝΙΑ (17:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΡΑΣ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΕΛΒΕΤΙΑ (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

