Life

“Κιβωτός του Κόσμου”: ο παπά - Βαγγέλης, η “αδυναμία” στα αγόρια και οι... “μουσουλμάνες” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν πρώην φιλοξενούμενοι των δομών, στην εκπομπή ”Το Πρωινό” για τις τιμωρίες, τις δουλειές και τις συνθήκες διαβίωσης. Η εκκλησία στην ταράτσα, ο φάκελος γεμάτος λεφτά και τα 15 κιλά χρυσαφικών.

Συγκλονιστικές παραμένουν οι καταγγελίες για την συμπεριφορά παιδαγωγών και ανθρώπων των δομών της «Κιβωτού του Κόσμου» προς τα παιδιά που φιλοξενούνταν σε αυτές, με πρώην τρόφιμους να αναφέρονται σε σκληρές τιμωρίες που τους επιβάλλονταν και σε εργασίες που υποχρεώνονταν να κάνουν, αλλά και για την διακριτική μεταχείριση σε βάρος κοριτσιών, όπως καταγγέλλεται.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», μια πρώην φιλοξενούμενη σε δομή της «Κιβωτού του Κόσμου» είπε πως οι παιδαγωγοί έβαζαν τα παιδιά τιμωρία σε «απομόνωση» έως και για 3 χρόνια, με την ίδια να έχει μείνει τιμωρημένη με τέτοιο τρόπο για 8 μήνες.

«Ήταν άσχημο περιβάλλον για παιδιά, δεν μπορεί το παιδί να μεγαλώνει με δουλειές και τιμωρίες. Μας έβαζαν να ταΐζουμε τα ζώα, να μαζεύουμε τις ελιές», είπε η Μαρία, λέγοντας πως «εγώ το έχω σκάσει αρκετές φορές από την δομή. Για τιμωρία μας πήγαιναν σε άλλη δομή για λίγες ημέρες».

Η κοπέλα υποστήριξε ακόμη πως «δεν επιτρεπόταν να διαβάσουμε βιβλίο ή να δούμε τηλεόραση. Άλλη τιμωρία ήταν να μην φας για 3-4 ημέρες. Στην «απομόνωση» ξεχνούσαν να μας φέρουν φαγητό», ενώ αναφορικά με προσωπική της εμπειρία, είπε «Με έβαλαν στην απομόνωση. Δεν με λυπούνταν . Φώναζα ότι θέλω να φύγω και μου έλεγε ο πατέρας Αντώνιος “Δεν φταίω εγώ που είσαι στην «Κιβωτό», οι γονείς σου φταίνε”».

«Ο πατήρ Αντώνιος είχε αδυναμία στα αγόρια. Οι κοπέλες έπρεπε να φοράμε μακριά ρούχα, να μην φοράμε σορτσάκια, κοντομάνικα με το ζόρι φορούσαμε, σαν μουσουλμάνες μας είχαν», είπε η κοπέλα.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» παρουσιάστηκαν και εικόνες από το σπίτι του πατρός Ευάγγελου Παπανικολάου, διαπρύσιου υποστηρικτή του πατρός Αντωνίου, ο οποίος στην ταράτσα του σπιτιού του έχει και ένα κτίσμα που μοιάζει με εκκλησία.

Μάλιστα στο κουδούνι αναγράφεται χαρακτηριστικά η λέξη «εκκλησάκι», με τον Γιώργο Λιάγκα να αναρωτιέται εάν πρόκειται περί ναού και κατά πόσον είναι νόμιμο το κτίσμα και σύμφωνη με τους κανόνες της Εκκλησίας η λειτουργία του ναΐσκου.

Ακόμη, παρουσιάστηκαν μαρτυρίες παιδιών που αποκηρύσσουν μετά βδελυγμίας τις καταγγελίες σε βάρος του πατρός Αντωνίου και άλλων στελεχών των δομών της «Κιβωτού του Κόσμου», αποδίδοντας τις σε ελατήρια που ποικίλλουν ανά περίπτωση.

Ο Τάσος Τεργιάκης έκανε αναφορές στα οικονομικά της «Κιβωτού», τα 15 κιλά χρυσαφικών που ακούγεται ότι εντοπίστηκαν, τις προσφορές από δημόσιες δομές και υπηρεσίες προς τις δομές.

Αίσθηση προκάλεσε και το απόσπασμα από βίντεο με τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα, οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά «αντιμέτωποι» με παιδιά που πήγαν να τους πουν τα κάλαντα, με την κάμερα να καταγράφει πάνω στο γραφείο του ιερωμένου έναν φάκελο γεμάτο με χαρτονομίσματα, τα οποία έσπευσε να «προφυλάξει» από τα… βλέμματα των παιδιών!

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες: Ο Βασίλης δεν ήθελε να πάει σχολείο την Δευτέρα - Η αδελφή του τον έψαχνε στο προαύλιο

Γυναίκα έπεσε θύμα “ερωτικής παγίδας” από ανδρόγυνο

Ενδοοικογενειακή βία - Ηράκλειο: Έσερνε τη γυναίκα του από τα μαλλιά στη μέση του δρόμου!