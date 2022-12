Κόσμος

Βόσπορος: “Ουρά” τα πλοία για να περάσουν τα Στενά

Δεκάδες πλοία περιμένουν για να περάσουν τα Στενά του Βοσπόρου.

Ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο αύξησε σήμερα σε 20 τον αριθμό των σκαφών που περιμένουν στη Μαύρη Θάλασσα για να περάσουν από τα Στενά του Βοσπόρου με κατεύθυνση τη Μεσόγειο, ανακοίνωσε η ναυτιλιακή υπηρεσία Tribeca, ενώ διεξάγονται συνομιλίες για να αντιμετωπισθεί το ζήτημα.

Χθες, Πέμπτη, απορρίπτοντας τις πιέσεις από το εξωτερικό για την ουρά των δεξαμενοπλοίων που μεγαλώνει, η ναυτιλιακή αρχή της Τουρκίας δήλωσε ότι θα συνεχίσει να κρατάει έξω από τα ύδατά της πετρελαιοφόρα που δεν έχουν τα κατάλληλα ασφαλιστικά έγγραφα και ότι χρειάζεται χρόνο για να πραγματοποιήσει ελέγχους.

Οκτώ δεξαμενόπλοια περιμένουν επίσης για να διέλθουν από το στενό των Δαρδανελίων προς τη Μεσόγειο, από εννέα μια μέρα νωρίτερα, ανακοίνωσε η Tribeca, αυξάνοντας σε 28 το συνολικό αριθμό των δεξαμενοπλοίων που περιμένουν για να κατευθυνθούν προς νότο.

Η Ομάδα των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών κρατών, η ΕΕ και η Αυστραλία έχουν συμφωνήσει να απαγορεύουν σε παρόχους ναυτιλιακών υπηρεσιών, όπως οι ασφαλιστές, να βοηθούν στην εξαγωγή ρωσικού πετρελαίου, εκτός αν το πετρέλαιο αυτό πωλείται σε μια επιβεβλημένη χαμηλή τιμή (πλαφόν), που έχει στόχο να στερήσει έσοδα από τη Μόσχα σε καιρό πολέμου.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Τετάρτη, ο αμερικανός υφυπουργός Οικονομικών Ουόλι Αντεγιέμο είπε στον τούρκο υφυπουργό Εξωτερικών Σεντάτ Ονάλ ότι το πλαφόν ισχύει μόνο για το ρωσικό πετρέλαιο και δεν απαιτεί πρόσθετους ελέγχους στα πλοία που διέρχονται από τα τουρκικά χωρικά ύδατα, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Εντούτοις η Τουρκία έθεσε σε ισχύ από την αρχή του μήνα ένα νέο μέτρο, το οποίο προκαλεί το μποτιλιάρισμα.

Βάσει του μέτρου αυτού απαιτείται από τα πλοία να παρέχουν απόδειξη ασφαλιστικής κάλυψης για τη διάρκεια του διάπλου τους μέσω των Στενών του Βοσπόρου ή όταν αγκυροβολούν σε τουρκικά λιμάνια.

Η γενική διεύθυνση ναυτιλιακών υποθέσεων της Άγκυρας δήλωσε πως είναι απαράδεκτο να ασκείται πίεση στην Τουρκία για ασφαλιστικούς ελέγχους «ρουτίνας», όπως τους αποκάλεσε.

Η ίδια διεύθυνση πρόσθεσε ότι ενδέχεται να διώξει από τα ύδατά της δεξαμενόπλοια που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα έγγραφα ή να απαιτήσει απ' αυτά να παρουσιάσουν νέες επιστολές ασφάλισης που να καλύπτουν το ταξίδι τους μέσω των τουρκικών υδάτων.

