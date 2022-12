Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 – Αργεντινή: υπό βροχή οι πανηγυρισμοί στο Μπουένος Άιρες (εικόνες)

«Πλημμύρισε» από κόσμο και βροχή το Μπουένος Άιρες, με μικρούς και μεγάλους να γιορτάζουν τη νίκη της ομάδας τους στο Μουντιάλ του Κατάρ.

«Νιώθω ότι η αγωνία και η... ταλαιπωρία, που πέρασα, άξιζαν τον κόπο»... Έτσι ή... κάπως έτσι, χιλιάδες Αργεντινοί, αποτύπωσαν τα συναισθήματα τους, λίγο μετά την πρόκριση της «αλμπισελέστε» στον ημιτελικό του Μουντιάλ, όπου περιμένει η «χαλκέντερη» Κροατία του Λούκα Μόντριτς.

Η βροχή έφερε... τύχη στους φιλάθλους της Αργεντινής, οι οποίοι βρέθηκαν στο Parque Centenario, έναν από τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους, προκειμένου το κοινό να απολαύσει την αργία της Παρασκευής και αυτόν τον προημιτελικό σε γιγαντοοθόνες. Μάλιστα, την στιγμή, που έπεφταν οι πρώτες σταγόνες, ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ αξιοποίησε το πέναλτι και οδήγησε την εθνική ομάδα της χώρας στους «14» του Μουντιάλ 2022.

Μετά από 120 λεπτά αγωνίας και πέναλτι, η χαρά «ξεχείλισε». Παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία έφθασε ακόμη και στους 38 βαθμούς, Αργεντινοί και μή, συναντήθηκαν μπροστά στην οθόνη στο συγκεκριμένο πάρκο. Αγκαλιές, φωνές και κλάματα, γέμισαν την ατμόσφαιρα, όταν σημειώθηκε το γκολ του Λαουτάρο και αφού ο Μαρτίνεθ είε κάνει την... δουλειά, αποκρούοντας δύο πέναλτι των Ολλανδών.

«Δεν μπορώ να πιστέψω. Όλο το παιχνίδι ήταν πολύ δύσκολο και τελείωσε έτσι... Νιώθω ότι άξιζε τον κόπο», είπε ο Γκουστάβο, ο οποίος βρέθηκε για πρώτη φορά στο πάρκο για να παρακολουθήσει τον αγώνα και πρόσθεσε: «Θα συνεχίσω να έρχομαι εδώ για να στηρίξω την εθνική μέχρι να γίνει την πρωταθλήτρια. Και είμαι βέβαιος ότι θα γίνει έτσι».

Την ίδια αγωνία... υπέστησαν και ο Ρόουεν με την σύντροφό του, Λιάνα, με καταγωγή από την Γερμανία: «Αυτή η χώρα δεν σταματά να δείχνει πόσο καλή είναι στο να παίζει ποδόσφαιρο. Αν και δεν ήταν το καλύτερο παιχνίδι του Μέσι, στα λεπτά της παράτασης έλαμψε και το γκολ του πέναλτι ήταν απίστευτο».

Λίγα λεπτά αργότερα, το πλήθος διαλύθηκε, καθώς η βροχή γινόταν ολοένα και πιο έντονη. Η νύχτα έπεσε και ο ήχος από τις κόρνες των αυτοκινήτων, γέμισε τον αέρα, στις περιοχές γύρω από το Centennial Park.

«Ο Μέσι θα φέρει το κύπελλο», είπε ένα αγόρι στον πατέρα του καθώς και οι δύο άφηναν πίσω τους το πάρκο, ενώ κάποιοι εξακολουθούσαν να γλεντούν στο πάρκο παρά την βροχή: «Ηλθα με την μητέρα μου, γιατί ζούμε στο Καμπαλίτο και θέλαμε να υποστηρίξουμε την εθνική ομάδα, μαζί με περισσότερους φιλάθλους», λέει η 19χρονη Καμίλα, ενώ η 56χρονη μητέρα της, Αντριάνα, συμπληρώνει: «Υποφέραμε πολύ, αλλά η ανταμοιβή ήταν τεράστια».

Εν τω μεταξύ, μια παρέα δέκα αγοριών συνέχιζε να χοροπηδάει με τα λευκά και γαλάζια καπέλα, που πήραν στην αρχή του αγώνα. Η βροχή δεν τους... τρόμαξε, αν και οι γονείς τους που βρίσκονταν δίπλα τους, φώναζαν ότι ήλθε η ώρα να φύγουν....

