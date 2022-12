Κοινωνία

Θάνατος 16χρονου - ΟΑΣΑ: Διακοπή δρομολογίων υπό το φόβο επεισοδίων

Σε ποιες γραμμές έχουν διακοπεί τα δρομολόγια, με σκοπό την αποφυγή εντάσεων και επεισοδίων. Κλειστός και σταθμός του μετρό με εντολή της ΕΛΑΣ.





Ο ΟΑΣΑ θα προχωρήσει σε έκτακτη διακοπή δρομολογίων το απόγευμα της Τρίτης σε οκτώ λεωφορειακές γραμμές ενόψει των συγκεντρώσεων μετά τον θάνατο του 16χρονου, ο οποίος είχε πυροβοληθεί από αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη.

Από τις 5 το απόγευμα της θα διακοπούν τα δρομολόγια στις γραμμές

723 Φυλή – Ανω Λιόσια

733 Αχαρναί – Ανω Λιόσια

709 Τοπικό Δροσούπολης

712 Αχαρναί (Εργατικές Πολυκατοικίες) - Ανω Λιόσια (Πανόραμα)

728 Αχαρναί - Αγιος Πέτρος - Αγιος Ιωάννης - Πλάτωμα

749 Οικισμός Γεννηματά – Σταθμός Προαστιακού

752 Αχαρναί – Αγος Ιωάννης – Αγιος Πέτρος

805 Ασπρόπυργος - Νεόκτιστα

Επίσης, κλειστός είναι από τις 18:00 ο σταθμός του Μετρό « ΠANEΠIΣTHMIO» με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. Οι συρμοί θα διέρχονται από το σταθμό χωρίς να πραγματοποιούνται στάσεις.