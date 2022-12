Κοινωνία

Εξιχνίαση παράνομου στοιχήματος και παιχνιδιών μέσω διαδικτύου

Έγινε στο πλαίσιο του Μουντιάλ 2022. Τι "λεία" βρήκε η Δίωξη.

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για άλλη μια φορά διερεύνησε και εξιχνίασε υπόθεση πουαφορόυσε στοιχηματικά παιχνίδια μέσω διαδικτύου για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022.

Πιο συγκεκριμένα, από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διερευνήθηκε και εξιχνιάσθηκε υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων που αναπτύσσονται προς την κατεύθυνση αυτή και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία – κακουργηματικού χαρακτήρα – τακτικής διαδικασίας σε βάρος 37χρονου Έλληνα για παράβαση της νομοθεσίας για τα παίγνια και την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων και έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, εντοπίσθηκε ιστότοπος, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, παρείχε υπηρεσίες στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων, χωρίς νόμιμη άδεια.

Προηγήθηκε εκτενής και ενδελεχής διαδικτυακή έρευνα και ανάλυση των δεδομένων και στοιχείων, προς ανεύρεση των στοιχείων διαχειριστή του εν λόγω ιστότοπου, από την οποία προέκυψε ότι, ο ιστότοπος είχε καταχωρηθεί μέσω εταιρείας, με έδρα στο εξωτερικό, σε άτομο με δηλωτικά στοιχεία που αντιστοιχούσαν σε μη υπαρκτό πρόσωπο. Παράλληλα, η διαχείριση της ιστοσελίδας γινόταν με χρήση υπηρεσιών εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN), που παρείχε άλλη εταιρεία με έδρα στο εξωτερικό, προκειμένου έτσι να επιτυγχάνεται ανωνυμία και να καθίσταται δυσχερής ο εντοπισμός του πραγματικού διαχειριστή από τις Αρχές.

Ακολούθησε περαιτέρω ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα και συνεργασία μέσω των διαύλων της Europol και της Interpol, της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, αλληλογραφία με εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου της Χώρας μας αλλά και του εξωτερικού, με αποτέλεσμα, ύστερα από συνδυαστική αξιοποίηση του συνόλου των στοιχείων και πληροφοριών, να διακριβωθεί η εμπλοκή του ανωτέρω στην υπόθεση.

Παράλληλα, ενημερώθηκε η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) και ο εν λόγω ιστότοπος εντάχθηκε στον οικείο κατάλογο (Blacklist).

Σε έρευνα, που διενεργήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού στην οικία του εμπλεκομένου σε περιοχή της Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι και εξωτερικός σκληρός δίσκος,

πέντε κινητά τηλέφωνα και έντεκα κάρτες SIM,

έξι τραπεζικές κάρτες και

46.150 ευρώ επιμελώς κρυμμένα

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση και το κατασχεθέν χρηματικό ποσό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Με αφορμή την συγκεκριμένη υπόθεση η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, η παροχή μη αδειοδοτημένων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων αποτελεί ποινικό αδίκημα, κακουργηματικού χαρακτήρα και η συμμετοχή παικτών σε μη αδειοδοτημένα τυχερά παίγνια διώκεται επίσης ποινικά.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω του gov.gr

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD

