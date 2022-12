Οικονομία

Ακρίβεια - Σταϊκούρας: θα λάβουμε μέτρα στήριξης της κοινωνίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Οικονομικών για την επιδότηση του ρεύματος και τα μέτρα στήριξης για την ακρίβεια. Το σχόλιο για σχέδιο των τραπεζών.

Το σχέδιο των τραπεζών για τους δανειολήπτες «είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά δεν είναι αρκετό. Το τραπεζικό σύστημα πρέπει να αντιδράσει ακόμη πιο γενναία, ακόμη πιο εμπροσθοβαρώς». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προσθέτοντας ότι «θα μελετήσουμε περισσότερο το σχέδιο και θα τοποθετηθούμε στη Βουλή και εγώ αύριο και ο πρωθυπουργός το Σάββατο».

Μιλώντας στην ΕΡΤ1, ο υπουργός ανέφερε επίσης, ότι όσα είπε σήμερα η επικεφαλής της ΕΚΤ έχουν ενσωματωθεί στον Προϋπολογισμό. Επεσήμανε πως «λαμβάνουμε και θα λάβουμε μέτρα στήριξης της κοινωνίας (για την αντιμετώπιση της ακρίβειας από τον πληθωρισμό)». Προσέθεσε δε, πως «εκτιμούμε ότι έτσι όπως κινείται η οικονομία, θα υπάρξει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος το επόμενο διάστημα. Το πώς και πού θα κατευθυνθεί θα αποφασιστεί από κοινού με τον πρωθυπουργό». Κατέληξε δε, λέγοντας ότι «η επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος θα συνεχιστεί και το 2023. Για αυτό και υπάρχει ένα απόθεμα 1 δισ. ευρώ στον Προϋπολογισμό».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο υπουργός δήλωσε ότι «είναι εφικτή η επενδυτική βαθμίδα μέσα στο 2023». Ωστόσο, είπε ότι το πότε ακριβώς θα εξαρτηθεί από τους εξωγενείς παράγοντες (π.χ. τιμές φυσικού αερίου) ενώ υποστήριξε ότι «κανένας οίκος αξιολόγησης, κανένας επενδυτής δεν θέτει θέμα εκλογών (σ.σ. για τις αξιολογήσεις). Οι εκλογές δεν είναι αντικείμενο προς αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους».

Ειδήσεις σήμερα:

Αεροδρόμιο Καλαμάτας - Υπερταμείο: Ολοκληρώθηκε η κατάθεση προσφορών

Κρήτη: Οικογένεια “έχασε” και το τρίτο της παιδί

Τροχαίο στα Ψαχνά: Νεκρός γιατρός - Προσπάθησε να αποφύγει σκύλο (εικόνες)