Κόσμος

Βέλγιο: Ο υπουργός Δικαιοσύνης σε καταφύγιο - Δέχεται απειλές για την ζωή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπό αυξημένη επιτήρηση το σπίτι του υπουργού Δικαιοσύνης. Σε συναγερμό οι βελγικές Αρχές. Τι αναφέρουν μέσα ενημέρωσης.



Σε καταφύγιο λόγω απειλής για τη ζωή του βρίσκεται ο Βέλγος υπουργός Δικαιοσύνης Vincent Van Quickenborne σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα. Η υπόθεση δεν σχετίζεται με το σκάνδαλο του Κατάρ, είπε πηγή του υπουργείου στο Euractiv.

Τα βελγικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το σπίτι του ομοσπονδιακού υπουργού Δικαιοσύνης Vincent Van Quickenborne στη δυτική φλαμανδική πόλη Kortrijk βρίσκεται και πάλι υπό αυξημένη επιτήρηση από τις τοπικές και ομοσπονδιακές αστυνομικές υπηρεσίες.

Αυτό συνέβη και στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν η αστυνομία ενημερώθηκε περί σχεδίων απαγωγής του υπουργού Δικαιοσύνης. Τέσσερις ύποπτοι είναι επί του παρόντος είναι προφυλακισμένοι εν αναμονή της δίκης σε σχέση με την υποτιθέμενη συνωμοσία απαγωγής.

Ωστόσο, πηγή του βελγικού υπουργείου δικαιοσύνης είπε στο Euractiv ότι λόγω της κατάστασης ο υπουργός έχει μεταφερθεί σε ασφαλές «καταφύγιο».

Ερωτηθείς εάν σχετίζεται με το σκάνδαλο του Κατάρ, το οποίο έχει σοκάρει την κοινή γνώμη στο Βέλγιο, απάντησε αρνητικά.

Φημολογείται ότι μπορεί να δηλωθεί το επίπεδο απειλής 4 (κίνδυνος σοβαρής και επικείμενης επίθεσης), η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία δεν το επιβεβαιώνει ούτε θα το διαψεύει.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας συζήτησαν το θέμα το απόγευμα της Τετάρτης στο Κέντρο Κρίσεων του Υπουργείου Εσωτερικών στις Βρυξέλλες.

Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας Eric Van der Sypt είπε στους δημοσιογράφους ότι «απόψε λάβαμε νέες πληροφορίες σχετικά με την πιθανή απειλή για το πρόσωπο του υπουργού Van Quickenborne. Αξιολογούμε αυτές τις πληροφορίες και θα τις διερευνήσουμε διεξοδικά».

«Φυσικά δεν διακινδυνεύουμε, ούτε με τον υπουργό ούτε με την οικογένειά του. Συμφωνήθηκαν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να πούμε να δώσουμε λεπτομέρειες. Μπορώ μόνο να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας», είπε ο Van der Sypt.

Πηγή: euractiv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για Σπυράκη: Αναστολή κομματικής ιδιότητας - Ακύρωση υποψηφιότητας στις εκλογές

Κολωνός - Ταραχοπούλου: η 12χρονη λέει ότι ο “Μιχάλης” είχε και δεύτερο προφίλ (βίντεο)

Ληστεία με ομηρία στα Καλύβια - Μητέρα θύματος: από την τηλεόραση έμαθα τι πέρασε ο γιός μου