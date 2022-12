Κοινωνία

Δολοφονία στην Νέα Σμύρνη: Βίντεο με την στιγμή της επίθεσης

Πανικός στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Πυροβολισμοί με έναν νεκρό και δύο τραυματίες.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στην Νέα Σμύρνη μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από γνωστό μπαρ της πλατείας της Νέας Σμύρνης με αποτέλεσμα δύο άνδες να χάσουν την ζωή τους και μια γυναίκα 35 ετών, να τραυματιστεί ελαφρά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, λίγο μετά τις 21:30, εμφανίστηκε ξαφνικά, μπροστά από το μπαρ ένας άνδρας, που φορούσε χειρουργική μάσκα, και άρχισε να πυροβολεί προς την πλευρά των θαμώνων.

Αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η ευρύτερη περιοχή παραμένει αποκλεισμένη.





Βίντεο: lawandorder.gr

