Πλαφόν στο φυσικό αέριο: πίεση στους “27” για συμφωνία

Κρίσιμη συνεδρίαση των Υπ. Ενέργειας, εν μέσω του χειμώνα, με στόχο την υποχώρηση των ακραίων θέσεων εκατέρωθεν.

Οι υπουργοί Ενέργειας των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιέζονται να καταλήξουν σε συμφωνία για τον καθορισμό ορίου στις τιμές χονδρικής του φυσικού αερίου στη σημερινή συνεδρίασή τους στις Βρυξέλλες.

Δεν κατορθώθηκε ούτε την περασμένη εβδομάδα να αρθεί το αδιέξοδο που διαρκεί μήνες για το πώς πρέπει να καμφθούν οι τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη. Αντιδρώντας, οι ηγέτες της ΕΕ κάλεσαν να εξευρεθεί λύση μέχρι σήμερα.

Ο διάλογος αφορά πλέον κυρίως την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πλαφόν στην τιμή χονδρικής που ορίζεται σε (κάποια από τα) παράγωγα που διατίθενται στο ολλανδικό χρηματιστήριο αερίου TTF («Title Transfer Facility»).

Η πρόταση έχει σκοπό να οικοδομηθεί γέφυρα ανάμεσα στην ομάδα των κρατών μελών που ζητούν να επιβληθεί ευρύτερο πλαφόν και των χωρών εκείνων που δεν θέλουν να υπάρξει καμιά επέμβαση στην αγορά, όπως ιδίως η Γερμανία.

Ωστόσο αρκετές κυβερνήσεις έχουν διατυπώσει επιφυλάξεις για την πρόταση της Κομισιόν. Επισημαίνουν πως οι όροι που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργοποίηση του μηχανισμού είναι υπερβολικά αυστηροί.

Ο δυνητικός συμβιβασμός μπορεί να περιλαμβάνει χαμηλότερο πήχη τιμής η υπέρβαση του οποίου θα ενεργοποιεί το πλαφόν και ταυτόχρονα μηχανισμούς για την διασφάλιση της επάρκειας πρόσφοράς και της σταθερότητας των αγορών.

Επιδιώκεται να υπάρξει ομόφωνη απόφαση των υπουργών Ενέργειας, όμως εάν υπάρχει ικανός αριθμός χωρών θα μπορούσαν να ξεπεραστούν οι γερμανικές ενστάσεις ως προς την πρόταση της Κομισιόν.

Άλλες προτάσεις, που όμως πλέον έχουν αποσυρθεί από το τραπέζι, περιλάμβαναν την προμήθεια αερίου από κοινού, την αύξηση της αλληλεγγύης μεταξύ χωρών μελών σε περίπτωση ελλείψεων, την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειδοτήσεων για ενεργειακά έργα τα οποία αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές...

