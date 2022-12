ΕΕ - Φυσικό αέριο: Συμφωνία για το πλαφόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Λευκός καπνός" από τους υπουργούς ενέργειας για το πλαφόν στο φυσικό αέριο. Η αντίδραση της Ρωσίας.

"Λευκός καπνός" στις Βρυξέλλες, καθώς οι υπουργοί Ενέργειας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου στα 180 ευρώ.

Από την πλευρά του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, που συμμετείχε στο Συμβούλιο αμέσως μετά την συνεδρίαση δήλωσε ότι: «σήμερα η Ευρώπη πήρε μια ιστορική απόφαση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Μια απόφαση υπέρ των πολιτών της».

Όσον αφορά τη συμφωνία αυτή προβλέπει ένα ανώτατο όριο τιμής το οποίο ορίστηκε στα 180 ευρώ/MWh και θα ισχύει από 15 Φεβρουαρίου για τον δείκτη τιμών TTF και από 31 Μαρτίου 2023 για όλους τους υπόλοιπους δείκτες, μετά από αξιολόγηση του ESMA και του ACER. Ο Μηχανισμός θα ενεργοποιείται όταν η τιμή του φυσικού αερίου θα υπερβαίνει τα 180 ευρώ για τρείς συνεχόμενες μέρες. Η διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού καθορίζεται στον ένα χρόνο.

Υπέρ της συμφωνίας ψήφισαν και οι δύο επιφυλακτικές έως τώρα χώρες, η Γερμανία και η Δανία. Η Ολλανδία και η Αυστρία ψήφισαν αποχή, ενώ η Ουγγαρία καταψήφισε τη συμφωνία.

White smoke. Price cap on gas it is. #Germamy also on board. https://t.co/CSOBm3eCkN

Το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει «απαράδεκτο» το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου που ενέκρινε η ΕΕ

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το ανώτατο όριο στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου, που εγκρίθηκε λίγο νωρίτερα σήμερα από τους υπουργούς Ενέργειας των κρατών μελών της ΕΕ.

«Αυτό είναι μια παραβίαση της διαδικασίας της αγοράς για τη διαμόρφωση τιμών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. «Οποιαδήποτε αναφορά σε "πλαφόν" (τιμών) είναι απαράδεκτη», συμπλήρωσε.

Μητσοτάκης: Όταν οι αγορές αποτυγχάνουν, οι κυβερνήσεις παρεμβαίνουν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την απόφαση για το πλαφόν στο φυσικό αέριο που έλαβε η ΕΕ, τόνισε ότι «οι κυβερνήσεις παρεμβαίνουν, όταν οι αγορές αποτυγχάνουν».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη στο twitter: «Σήμερα είναι ένα άλλο ορόσημο στη μακρόχρονη προσπάθειά μας να προστατεύσουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας από τις υπερβολικές τιμές του φυσικού αερίου που προκλήθηκαν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο μηχανισμός διόρθωσης της αγοράς – μια ελληνική πρόταση που υποβλήθηκε πριν από 9 μήνες – υιοθετήθηκε επιτέλους από τους υπουργούς ενέργειας της Ευρώπης. Ο μηχανισμός διόρθωσης της αγοράς στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι όταν οι αγορές αποτυγχάνουν οι κυβερνήσεις παρεμβαίνουν.

Δεν θα επιτρέψουμε στους θεσμούς μας να οπλιστούν εναντίον μας. Αυτό είναι ένα πρόσθετο εργαλείο που βοηθά στην προστασία των οικονομιών μας από την έκτακτη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου».

Today is another milestone in our long effort to shield our citizens and businesses from excessive gas prices caused by Russia’s invasion in Ukraine. The market correction mechanism -a GR proposal submitted 9 months ago- has finally been adopted by Europe's energy ministers.