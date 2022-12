Κόσμος

Ιμάμογλου – Κωνσταντινούπολη: Η τουρκική Google τον “καθαίρεσε” από δήμαρχο

Σκάνδαλο από την τουρκική Google, καθώς, αναφέρει τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ως "πρώην".

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, καταγγέλει την τουρκική Google, καθώς μετά την απόφαση από το δικαστήριο να καταδικάσει για προσβολή δημόσιων αξιωματούχων τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και να επιβάλει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και ποινή φυλάκισης στον δημοφιλή πολιτικό αντίπαλο του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Το σκάνδαλο όπως αναφέρει, αφορά την τουρκική Google, καθώς αναγράφει τον Ιμάμογλου ως «Πρώην Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης», αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Παράλληλα στην Τουρκία, έχει σχηματιστεί ένα "κύμα" συμπαράστασης στον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, με τις δημοσκοπήσεις των πολιτών ανάλογα με το κόμμα που προέρχεται το δείχμα να τάσσονται υπέρ του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Τουρκίγε Ραπορού, στην ερώτηση εάν "Είναι δίκαιη η απόφαση για Ιμάμογλου ή όχι;" οι Τούρκοι απαντούν:

ΑΚΡ 35,9% όχι 31,8% ναι

ΜΗΡ 52,2% όχι 26,7% ναι

CHP 96%

Καλό Κόμμα 93,9% όχι

Φιλοκουρδικό HDP 97% όχι

Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, είχε δηλώσει ότι βρίσκει δίκαιη την απόφαση του δικαστηρίου και πως δεν έχει δικαίωμα να παύσει, αλλά μπορεί να θέσει σε διαθεσιμότητα τον Εκρέμ Ιμάμογλου αν ο απόφαση αυτή τελεσιδικήσει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

