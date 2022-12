Life

Τομ Κρουζ - “Mission Impossible”: Το τρέιλερ που... κόβει την ανάσα (εικόνες)

Για μία ακόμη φορά, κατάφερε να ξεπεράσει τον εαυτό του και να αφήσει το κοινό του με ανοιχτό το στόμα, ο Τομ Κρουζ, κάνοντας το μεγαλύτερο stunt στην ιστορία του σινεμά!

Για μία ακόμη φορά, κατάφερε να ξεπεράσει τον εαυτό του και να αφήσει το κοινό του με ανοιχτό το στόμα. Ο Τομ Κρουζ ο οποίος, λίγες ώρες αφότου ευχαρίστησε τους φαν του για τη στήριξή τους στο φιλμ «Top Gun: Maverick» κάνοντας ελεύθερη πτώση, έδωσε στη δημοσιότητα ένα κλιπ από το επόμενο «Mission: Impossible» που απλώς... κόβει την ανάσα.

Ο χαρισματικός πρωταγωνιστής και η ομάδα πίσω από το πολυαναμενόμενο «Mission: Impossible - Dead Reckoning» δημοσίευσαν ένα κλιπ που δείχνει την προετοιμασία πίσω από ένα από τα πιο εντυπωσιακά stunts της νέας ταινίας του franchise. Πρόκειται μια συναρπαστική σκηνή που θα δείχνει τον Κρουζ ως Ίθαν Χαντ να πηδάει από μία πανύψηλη ράμπα οδηγώντας μια μηχανή.

So excited to share what we’ve been working on. #MissionImpossible pic.twitter.com/rIyiLzQdMG — Tom Cruise (@TomCruise) December 19, 2022

O 60χρονος σταρ βρίσκεται στο κενό, μαζί με τη μοτοσικλέτα, σε μια άκρως επικίνδυνη «βουτιά» που χαρακτηρίζεται από τον «προπονητή» base jumping του Κρουζ ως «το μεγαλύτερο stunt που έγινε ποτέ στην ιστορία του κινηματογράφου». Σε αυτό το βίντεο από τα «παρασκήνια» το συνεργείο γυρισμάτων παρακολουθεί με αγωνία τη σκηνή, που καταλήγει φυσικά με το άνοιγμα του αλεξίπτωτου του Κρουζ.

«Ήθελα να το κάνω αυτό από τότε που ήμουν παιδάκι» ακούγεται να λέει ο 60χρονος στο βίντεο, ενώ ο σεναριογράφος/σκηνοθέτης της ταινίας Κρίστοφερ ΜακΚουάρι εξηγεί ότι το συγκεκριμένο stunt απαιτεί έναν συνδυασμό δεξιοτήτων που ο Κρουζ κατάφερε να αποκτήσει συνεργαζόμενος με διάφορους ειδικούς. Η προπόνησή του, επομένως, περιλάμβανε αμέτρητες ώρες motocross και base jumping.

