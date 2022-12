Κόσμος

Κόστα Ρίκα: Τόνοι κάνναβης “ταξίδευαν” με ταχύπλοα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως κατάφεραν να εντοπίσουν τα σκάφη στον Ειρηνικό Ωκεανό οι Αρχές της χώρας. Τι ανακοίνωσαν για το φορτίο των ταχύπλοων.

(εικόνα αρχείου)

Οι Αρχές στην Κόστα Ρίκα προχώρησαν στην κατάσχεση κάπου 3,2 τόνων κάνναβης μεταφερόμενων με ταχύπλοα αφιερωμένα στον σκοπό αυτό, που αναχαιτίστηκαν στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Δυο επιχειρήσεις καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών επέτρεψαν να κατασχεθούν 3.250 κιλά κάνναβης και να συλληφθούν τέσσερις Νικαραγουανοί υπήκοοι στην πρώτη και τρεις Κολομβιανοί υπήκοοι στη δεύτερη, διευκρίνισε το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας.

Τα πλεούμενα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς σημαία ούτε όνομα, όταν αναχαιτίστηκαν από την Κοσταρικανή ακτοφυλακή.

(εικόνα αρχείου)

Το πρώτο αναχαιτίστηκε κοντά στα νότια παράλια, περίπου 300 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Σαν Χοσέ. Το δεύτερο περίπου τρεις ώρες αργότερα, μερικά χιλιόμετρα από εκεί.

Το καθένα μετέφερε 1.625 κιλά ναρκωτικών, διευκρίνισε η διεύθυνση δίωξης ναρκωτικών της αστυνομίας.

Το 2021, οι κοσταρικανές Αρχές ανακοίνωσαν πως μπόρεσαν να κατασχέσουν 71 τόνους ναρκωτικών — επρόκειτο κυρίως για κοκαΐνη και κάνναβη. Την ίδια χρονιά, οι κατασχέσεις ναρκωτικών στην κεντρική Αμερική συνολικά ανήλθαν σε 248 τόνους, με βάση υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου, βασισμένους στις ανακοινώσεις των Αρχών.

Ειδήσεις σήμερα:

“Market pass”: Διαφορετικές πληρωμές για άυλη κάρτα και λογαριασμό

Επίδομα θέρμανσης: παράταση για τις αιτήσεις

Υπουργικό Συμβούλιο: η ατζέντα της συνεδρίασης