Οικονομία

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: Δεσμεύεται το οικόπεδό της στην Πάρο

Στη δέσμευση του οικοπέδου στην Πάρο της Εύας Καϊλή προχώρησε η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος.

Πρόκειται για ένα οικόπεδο έκτασης επτά στρεμμάτων το οποίο αγοράστηκε από την Ευρωβουλευτή και τον σύζυγό της Φραντσέσκο Τζιόρτζι. Παράλληλα, δεσμεύτηκε και κοινός λογαριασμός που έχει το ζεύγος μέσω του οποίου διακινήθηκαν τα χρήματα για την αγορά του εν λόγω ακινήτου.

Πάντως, όπως είχε υποστηρίξει μέσω του συνηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου η ευρωβουλευτής, η αγορά του ακινήτου στην Πάρο υπήρξε καθόλου νόμιμη και τα χρήματα δικαιολογούνται απο τις αμοιβές και τα εισοδήματά της.

Σε εξέλιξη η ακρόαση στις Βρυξέλλες

Η βελγική δικαιοσύνη αναμένεται να αποφασίσει σε λίγες ώρες εάν θα παραταθεί ή όχι η προφυλάκιση της Εύας Καϊλή, σε βάρος της οποίας διενεργείται έρευνα για διαφθορά στην οποία ενέχεται το Κατάρ, υπόθεση που οδήγησε στην απαλλαγή της από τα καθήκοντα της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ακροαματική διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών στις Βρυξέλλες ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 10 το πρωί με την απόφαση να αναμένεται εντός της ημέρας.

Λίγο πριν τις 10 στην αίθουσα του δικαστικού μεγάρου μπήκαν οι συνήγοροι της κυρίας Καϊλή φορώντας τις χαρακτηριστικές τηβέννους που προβλέπονται για τη διαδικασία, ενώ η ίδια έφτασε στις 10: 50 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με το ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Ισαάκ Καρυπίδη.

