“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: Γιατί δεν θα ασκήσει έφεση στην απόφαση

Την Εύα Καϊλή επισκέφθηκαν στις Φυλακές Χάρεν ο πατέρας της και ο δικηγόρος της, μια μέρα μετά την απόρριψη του αιτήματος της να αποφυλακιστεί.

"Η Εύα Καϊλή ζει μια καταστροφή" υποστήριξε ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, εισερχόμενος στις φυλακές ΑΡΕΝ για να την επισκεφθεί, μια μέρα μετά την απόρριψη του αιτήματος της να αποφυλακιστεί σε καθεστώς κατ΄οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επίβλεψη (βραχιολάκι).

"Η κυρία Καϊλή είναι εντελώς μόνη μέσα στις φυλακές, δυστυχώς και το 22 μηνών παιδί της είναι κι αυτό μόνο του" συνέχισε ο νομικός εκπρόσωπος της ευρωβουλευτού.

«Είναι Χριστούγεννα, δεν υπάρχει κανείς δίπλα της, η Εύα Καϊλή αισθάνεται ότι ζει μια καταστροφή, παρακαλώ σεβαστείτε το" κατέληξε ο κ. Δημητρακόπουλος.

Ο γνωστός δικηγόρος εξήγησε πως η ευρωβουλευτής δεν κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης να συνεχιστεί για ένα μήνα η προφυλάκιση της «για νομικούς λόγους» και επιβεβαίωσε πως θα κατατεθεί νέο αίτημα για την υπό όρους αποφυλάκιση, που θα επανεξεταστεί μετά την λήξη του χρονικού διαστήματος της προφυλάκισης της.

Την κυρία Καϊλή επισκέφθηκε σήμερα στις φυλάκές που κρατείται ο πατέρας της, Αλέξανδρος Καϊλής.

