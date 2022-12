Οικονομία

“Gatar Gate” - Ιταλία: Δέσμευση λογαριασμών για Παντσέρι, Τζόρτζι και Βιζεντίνι

Tο δικαστήριο του Μπέργκαμο μπλόκαρε έξι τραπεζικούς λογαριασμούς. Από που προήλθε το αίτημα για «πάγωμα» των λογαριασμών.



Tο δικαστήριο του Μπέργκαμο μπλόκαρε έξι τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν στον Αντόνιο Παντσέρι και στην κόρη του Σίλβια, στον Φραντσέσκο Τζόρτζι και στον πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συνδικάτων Λούκα Βιζεντίνι, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Ιl Giornale,

Το αίτημα για «πάγωμα» των λογαριασμών προήλθε από την εισαγγελία των Βρυξελλών και, σύμφωνα με πληροφορίες, στους λογαριασμούς του Παντσέρι και της κόρης του υπάρχουν συνολικά 240.000 ευρώ.

Ο Βιζεντίνι δήλωσε ότι δεν ενημερώθηκε για το μπλοκάρισμα του λογαριασμού του και ότι μένει «έκπληκτος», διότι από τον λογαριασμό αυτόν αποπληρώνει «στεγαστικό δάνειο», αποκλειστικά και μόνον από τον μισθό του.

Εν τω μεταξύ, στη φυλακή για άλλον ένα μήνα θα παραμείνει η Ελληνίδα ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, όπως αποφάσισαν και ανακοίνωσαν οι Βέλγοι δικαστές, μετά την απολογία της.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της ομοσπονδιακής εισαγγελίας Βρυξελλών η κ. Καϊλή έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης εντός 24 ωρών και να επανεξεταστεί το αίτημά της να βγει από την φυλακή με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, μετά από 15 ημέρες. Αν η κ. Καϊλή δεν ασκήσει έφεση το αίτημά να βγει από την φυλακή με περιοριστικούς όρους θα επανεξεταστεί μετά από 1 μήνα.

