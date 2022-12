Αθλητικά

Κάλιαρι: Ο Ρανιέρι νέος προπονητής των “Ροσομπλού”

Ο Κλάουντιο Ρανιέρι επέστρεψε στην Κάλιαρι μετά από 31 χρόνια.



Πλέον, είναι επίσημο: ο Κλάουντιο Ρανιέρι είναι ο νέος προπονητής της Κάλιαρι, όπως ανακοίνωσαν οι «Ροσομπλού» με το μήνυμα «Καλώς επέστρεψες».

Ο Ρωμαίος προπονητής, ο οποίος κατέγραψε τις πρώτες επιτυχίες στην καριέρα του στη Σαρδηνία με δύο συνεχόμενες ανόδους από τη Γ΄ Εθνική στη Serie A, υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2025. Τα οικονομικά στοιχεία δεν δημοσιοποιήθηκαν, αλλά σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα ποσό άνω του μέσου όρου για το σύλλογο.

Ο Ρανιέρι θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας από την 1η Ιανουαρίου. Απέναντι στην Κοζέντσα, λοιπόν, οι Σαρδηνοί θα έχουν στον πάγκο τους τον Μούτσι, που είναι ο διευθυντής του συλλόγου!

Το καθοριστικού ραντεβού έγινε χθες το απόγευμα, έγινε στη Ρώμη, του CEO Κάρλο Κάτε και του αθλητικού διευθυντή Νερέο Μπονάτο, με το περιβάλλον του Ρωμαίου προπονητή.

Ο Ρανιέρι είναι ο προπονητής η δουλειά του οποίου εκτιμάται περισσότερο από οποιουδήποτε άλλο στο περιβάλλον της ομάδας. Οι δύο διαδοχικές άνοδοι, που οδήγησαν την Κάλιαρι στη Serie A από τη Γ΄ Εθνική μεταξύ του τέλους της δεκαετίας του 1980 και των αρχών της δεκαετίας του 1990, υπήρξαν καθοριστικές γι΄ αυτή την εκτίμηση.

Επίσης, στο... βιογραφικό του ως τεχνικός των Σαρδηνών είχε πιστωθεί την παραμονή τους στην κορυφαία κατηγορία, τη σεζόν 1990-91. Στη συνέχεια «μετακόμισε» στη Νάπολη και ακολούθησε μια μακρά καριέρα, με αποκορύφωμα τον θρίαμβο στην Premier League και το πρωτάθλημα που κατάκτησε οδηγώντας τη Λέστερ.

