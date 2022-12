Πολιτική

“Qatar Gate” - SZ: Η Εύα Καϊλή στον ρόλο της αθώας διωκόμενης

Τι γράφει η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung σχετικά με τους ισχυρισμούς των δικηγόρων της Εύας Καϊλή.



«Περί απληστίας και της προδομένης αγάπης» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος της Suddeutsche Zeitung.

«Η Εύα Καϊλή στον ρόλο της αθώας διωκόμενης: Πώς το Qatar gate βλάπτει τις Βρυξέλλες» είναι ο υπότιτλος του δημοσιεύματος της SZ, στο οποίο τονίζεται ότι «οι δικηγόροι της Εύας Καϊλή προσπαθούν να δώσουν μια νέα τροπή στην υπόθεση διαφθοράς παρουσιάζοντάς την ως μια αθώα γυναίκα, κατατρεγμένη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σύμφωνα με την Deutsche Welle

Παράλληλα, στο δημοσίευμα αναφέρονται δηλώσεις των δικηγόρων της, σύμφωνα με τις οποίες, «οι δικαστές στήριξαν την απόφασή τους, να παραμείνει στις φυλακές, στο γεγονός ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Κατάρ θα μπορούσαν να απαγάγουν την Εύα Καϊλή».

«Στην πραγματικότητα όμως η βελγική δικαιοσύνη βλέπει τον κίνδυνο συσκότισης. Η κατάσταση σε αυτό το σκάνδαλο, που προκαλεί σοβαρή ζημιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολύ συγκεχυμένη. Όποιος μιλάει με βουλευτές ή υπαλλήλους της ΕΕ αυτές τις μέρες νιώθει μια μεγάλη αποστροφή», σημειώνεται στο δημοσίευμα , όπως μεταδίδει η DW.

Και συνεχίζει: «μια τυπική ερώτηση που ακούνε είναι: Έχετε και εσείς σπίτι σας δεσμίδες με μετρητά; Όλες οι προκαταλήψεις εναντίον του συστήματος των «Βρυξελλών» φαίνεται να επιβεβαιώνονται».

«Είναι μόνη της μέσα στη φυλακή, δυστυχώς και το μωρό της που είναι μόλις 22 μηνών είναι επίσης μόνο, είναι Χριστούγεννα, δεν υπάρχει κανείς, η Εύα Καιλή αισθάνεται ότι ζει μία καταστροφή» είχε δηλώσει ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Παράλληλα ο ιταλικός τύπος αποκαλύπτει ότι η Εύα Καιλή φέρεται να κατονόμασε συγκεκριμένα πρόσωπα που εμπλέκονται με τον κεντρικό πυρήνα του Qatar gate.

