Ναυάγιο - Ταϊλάνδη: “Μαύρος” απολογισμός από την βύθιση κορβέτας

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από το δυστύχημα, ενώ παραμένει διψήφιος ο αριθμός των αγνοούμενων, μιας από τις χειρότερες τραγωδίες του πολεμικού ναυτικού της χώρας.

Μια εβδομάδα μετά το ναυάγιο κορβέτας του Πολεμικού Ναυτικού της Ταϊλάνδης, εντοπίστηκαν νεκρά άλλα τρία μέλη του πληρώματος, ανεβάζοντας σε 18 τον απολογισμό των θυμάτων. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί, καθώς αγνοείται ακόμη η τύχη 11 ανθρώπων, σύμφωνα με το Λιμενικό.

Η κορβέτα HTMS Sukhothai βυθίστηκε τη νύχτα της 18ης Δεκεμβρίου περίπου 20 ναυτικά μίλια από τα παράλια της Μπανγκ Σαφάν.

Εν μέσω θαλασσοταραχής, με «κύματα ύψους τριών μέτρων» σύμφωνα με μαρτυρία διασωθέντος, τα ηλεκτρονικά συστήματα του πλοίου υπέστησαν βραχυκύκλωμα και η κορβέτα έμεινε ακυβέρνητη.

Πάρα τις προσπάθειες του πληρώματος για απάντληση των υδάτων, το πλοίο πήρε κλίση και βυθίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Δευτέρας.

Χάρη στην γιγαντιαία επιχείρηση που στήθηκε με τη συμμετοχή εναέριων και πλωτών μέσων, διασώθηκαν 76 μέλη του πληρώματος.

«Πρόκειται για μια από τις χειρότερες τραγωδίες στην ιστορία του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Ταϊλάνδης», δήλωσε ο ναύαρχος Τσολάνθις Ναβανουγκράχα.

