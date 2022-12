Κόσμος

Κακοκαιρία - Νιαγάρας: πάγωσαν οι καταρράκτες (εικόνες)

Ενδεικτική του πολικού ψύχους είναι η εικόνα με το παγωμένο τοπίο. Γιατί είναι πρακτικά αδύνατο να παγώσουν τελειίως οι διάσημοι καταρράκτες του Νιαγάρα.

Tην ένταση της ιστορικής κακοκαιρίας που σάρωσε τις ΗΠΑ τα προηγούμενα 24ωρα αφήνοντας πίσω της δεκάδες νεκρούς, λεηλασίες καταστημάτων και δραματικές ιστορίες, αποτυπώνουν και οι εικόνες από τους διάσημους καταρράκτες του Νιαγάρα, οι οποίοι πάγωσαν μερικώς, λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών.

Ο λόγος που οι καταρράκτες δεν πάγωσαν παρά τη δριμύτητα του ψύχους και τις σχεδόν πολικές θερμοκρασίες κρύβεται στη μεγάλη ποσότητα και στην συνεχή κίνηση του νερού.

Good night my besties from Niagara Falls ?? pic.twitter.com/bZAgjIHI1d — @zahirah 15 days until her birthday O? kola (@Congxiao18) December 28, 2022

Έστω, όμως, και το τμηματικό πάγωμα του πιο διάσημου καταρράκτη του κόσμου που βρίσκεται στα σύνορα της πολιτείας της Νέας Υόρκης και του Καναδά έδωσε ορισμένες εντυπωσιακές εικόνες.

Όπως αναφέρει η New York Post οι καταρράκτες του Νιαγάρα έφτασαν στο σημείο της ολικής «κατάψυξης» πέντε φορές στο παρελθόν όταν κομμάτια πάγου είχαν μπλοκάρει τη ροή του νερού και γι' αυτό το 1964 τοποθετήθηκαν μεταλλικοί δοκοί για να εμποδίζουν τέτοια φαινόμενα.





