Κοινωνία

Ίλιον - Βιασμός 15χρονου: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 8ος κατηγορούμενος

Ο ανήλικος δεν είχε εντοπιστεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση του με το θύμα ζήτησε ο ανήλικος από την Βουλγαρία.



Για τις 9 Ιανουαρίου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ο 8ος κατηγορούμενος στην υπόθεση βιασμού του 15χρονου μαθητή στο Ίλιον.

Πρόκειται για συνομήλικό του που δεν είχε εντοπιστεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Την Τετάρτη στη φυλακή οδηγήθηκε άλλος ένας 15χρονος, ο 6ος που προφυλακίστηκε, ενώ άλλος ένας ανήλικος έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Στην απολογία του, ο 15χρονος μαθητής με καταγωγή την Βουλγαρία φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν παρών στις 19 Νοεμβρίου στον τελευταίο περιστατικό κακοποίησης του συνομηλίκου του, το οποίο έχει καταγραφεί σε νέο βίντεο και ότι προσπάθησε να το σταματήσει, ενώ φέρεται να ζήτησε την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση τους.

Ο ίδιος αρνήθηκε και ότι ήταν εκείνος που διακίνησε τα βίντεο. «Το έστειλα με τη σειρά μου σε δύο άτομα συμμαθητές μου. Κατά τον χρόνο που απέστειλα το σχετικό αρχείο δεν είχα την παραμικρή σκέψη ότι αυτό που κάνω συνιστά μορφή διακίνησης πορνογραφίας» υποστήριξε, κατά πληροφορίες, στο απολογητικό του υπόμνημα, συμπληρώνοντας πως έχει στοχοποιηθεί και δέχεται απειλές για τη ζωή του.

«Δηλώνω κατηγορηματικά και θα το αποδείξω ότι ουδεμία σχέση έχω με τις αποτρόπαιες πράξεις που υπέστη ο (…) με τον οποίο συνεχίζω να έχω φιλικές σχέσεις μέχρι και σήμερα. Οφείλω όμως μια τεράστια συγγνώμη σ’ αυτόν και την οικογένειά του, γιατί όφειλα να τον προστατέψω από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκα το πρώτο περιστατικό. Ήμουν παρών στο περιστατικό της 19ης Νοεμβρίου, το οποίο και σταμάτησα φωνάζοντας στα άτομα που συμμετείχαν στο περιστατικό να σταματήσουν» ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες ο 15χρονος στο απολογητικό του υπόμνημα.

Καταγγελία: άκουσα κορίτσι να φωνάζει “όχι, μη, αφήστε με”

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλεί η καταγγελία που έκανε γείτονας του σπιτιού όπου κακοποιήθηκε σεξουαλικά ο 15χρονος μαθητής στο Ίλιον.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο περίοικος είπε ότι μια ημέρα από το σπίτι ακούστηκαν οι σπαρακτικές εκκλήσεις μιας κοπέλας που φώναζε προς τους νεαρούς «όχι, μη, αφήστε με, αφήστε με, αφήστε με».

Συμπλήρωσε ωστόσο ότι δεν ενημέρωσε την Αστυνομία για την κακοποίηση που φέρεται να υφίστατο το κορίτσι, κίνηση η οποία προκάλεσε την έκπληξη και την αντίδραση της Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίας Δημογλίδου, η οποία μιλώντας αμέσως μετά στην εκπομπή «Το Πρωινό» απόρησε «πως μπορεί αυτός ο άνθρωπος να κοιμάται ήσυχος, όταν ήταν μάρτυρας της κακοποίησης ενός παιδιού;».

Αμέσως μετά από την προβολή της μαρτυρίας του γείτονα, στην εκπομπή μίλησε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέροντας πως όσα άκουσε προκαλούν τα συναισθήματα της και ως μητέρας δύο παιδιών και λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Κανένας πολίτης δεν θα ήθελε η φωνή αυτή, να είναι η φωνή του παιδιού του. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ένας πολίτης φοβάται να καλέσει ανώνυμα το 100 για κάτι τέτοιο. Η Αστυνομία στην Ελλάδα δίνει το δικαίωμα για ανώνυμες καταγγελίες. Αν υπήρχαν καταγγελίες και υπήρχε επανειλημμένα παρουσία της αστυνομίας στην περιοχή, δεν θα υπήρχε αυτή η κατάσταση. Πως μπορεί να κοιμάται αυτός ο άνθρωπος, όταν ήταν μάρτυρας της κακοποίησης ενός παιδιού;».





