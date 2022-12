Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Ο ανάδρομος Ερμής και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Με μια επισήμανση για την «επαλήθευση» των προβλέψεων του προηγούμενου διαστήματος ξεκίνησε την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις, η Λίτσα Πατέρα, την Πέμπτη στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Λέμε τόσο καιρό για τον ανάδρομο Άρη που είναι στους Δίδυμους, που είναι το ζώδιο για το νέο, για τα παιδιά και βλέπουμε το τελευταίο διάστημα τι γίνεται με παιδιά», είπε η Λίτσα Πατέρα.

Η αστρολόγος ανέφερε πως «ο Ερμής, ο κυβερνήτης των Διδύμων, γίνεται ανάδρομος και αυτός, όπως ανάδρομος είναι και ο Άρης. Προσέχετε τα παιδιά και γενικώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί».

Πάντως, όπως επεσήμανε η Λίτσα Πατέρα, «ο Δίας μας θέλει χαρούμενους, να διασκεδάζουμε και να κάνουμε σχέδια για την προσωπική και την επαγγελματικής μας ζωή».

Αμέσως μετά, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, η αστρολόγος της εκπομπής, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





