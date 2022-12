Κοινωνία

“Το Χαμόγελο του Παιδιού” για Μιχαηλίδου: Έκπληξη για την στοχοποίηση, ενώ αγνοεί τις αναφορές μας

Ο Οργανισμός παίρνει θέση και απαντά στην Υφυπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων μετά τα όσα δήλωσε για καταγγελίες περί κακοδιαχείρισης και κακοποίσης.

Την δική του απάντηση δίνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στα όσα δήλωσε η Υφυπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου για τον Οργανισμό τόσο σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, όσο και χθες στο Action 24.

Συγκεκριμένα, η κ. Μιχαηλίδου, είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ότι «μετά από το δημοσίευμα στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», έλαβα και μια ανώνυμη καταγγελία για «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που είχε παρεμφερές περιεχόμενο».

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, στην ανώνυμη καταγγελία για «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που εστάλη στο γραφείο της, γίνονται αναφορές για: κακοποιητική συμπεριφορά προς το προσωπικό, χρήση ακινήτων του συλλόγου για άλλες χρήσεις από τον Πρόεδρο, χρήση προσωπικού του συλλόγου για υπηρεσίες προς τον Πρόεδρο, υιοθεσία με συνοπτικές διαδικασίες, υψηλός μισθός και αποδοχές για τον Πρόεδρο και υψηλός μισθός για την σύζυγο του Προέδρου.

«Έλαβα την καταγγελία για μη χρηστή διαχείριση και συγκεκριμένα κακοδιαχείριση και διαβίβασα την καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές, μεταξύ των οποίων και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας» είπε η κ. Μιχαηλίδου.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απαντά στην Δόμα Μιχαηλίδου και στην οποία αναφέρει:

"Με έκπληξη παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις της Υφυπουργού αναφορικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και προς δική της ενημέρωση/υπενθύμιση αλλά και του κοινού, σημειώνουμε για μία ακόμα φορά τα παρακάτω, όπως άλλωστε έχουν δημοσιευτεί και σε Δελτία Τύπου που έχουμε εκδώσει και αποστείλει πανελλαδικά από 11, και 18 Δεκεμβρίου 2022.

1. Αναφορικά με το αποθεματικό του Οργανισμού, που η Υφυπουργός λανθασμένα δήλωσε ότι ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ:

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 υπήρξε αποθεματικό ύψους 6.112.352,37€, το οποίο προήλθε σωρευτικά από προηγούμενα έτη.

Για το έτος 2022 είμαστε σε αναμονή κλεισίματος του έτους, εκκαθάρισης και ελέγχου από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών ErnstandYoung για να δημοσιοποιήσουμε για μία ακόμα χρονιά τα οικονομικά μας στοιχεία.

Βάσει των πρώτων εκτιμήσεων για το έτος 2022 ότι το αποθεματικό θα ανέρχεται περίπου στα 5.000.000 ευρώ.

Παράλληλα σημειώνεται ότι κάθε χρόνο ανάλογα με τα έσοδα και τις δαπάνες του Οργανισμού, δημιουργείται πλεόνασμα ή έλλειμμα.

Σε περίπτωση πλεονάσματος προσαυξάνεται το αποθεματικό του Οργανισμού για κάλυψη αναγκών και αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών κινδύνων όπως έχει συμβεί κατά το παρελθόν π.χ. capital controls, οικονομική κρίση, πανδημία κ.λπ.

Σημειώνεται ότι την τελευταία πενταετία, η μόνη χρονιά που υπήρξε πλεόνασμα ήταν το 2019 και αυτό προέκυψε από την πώληση του μειοψηφικού πακέτου των μετοχών του ΤΙΤΑΝΙΑ.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» οφείλει καταρχάς στα παιδιά και τις οικογένειες που στηρίζει, να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των δράσεών του κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, και αυτή η νοοτροπία είναι που έχει καταστήσει δυνατή τη συνέχιση του έργου του Οργανισμού τα 27 χρόνια δράσης του.

Πολλές χρονιές οι δράσεις συνεχίστηκαν ακριβώς χάρη στο πλεόνασμα που υπήρχε.

2. Αναφορικά με τη λανθασμένη δήλωση της Υφυπουργού ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει 5 εκατομμύρια ευρώ σε ελβετική τράπεζα:

Όπως φαίνεται από τα οικονομικά στοιχεία του Οργανισμού που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του και βάσει της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών ErnstandYoung στις 31 Δεκεμβρίου 2021 στην ελβετική Τράπεζα CreditSuisse, το ποσό που ήταν κατατεθειμένο ανερχόταν στα 841.760,91€, ενώ στις 31 Οκτωβρίου 2022 (τελευταία ενημέρωση) το ποσό ανέρχεται στα 8.806,57€.

Σημειώνεται για μία ακόμα φορά ότι το 2019 ολοκληρώθηκε η πώληση του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ, με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να διαθέτει το μειοψηφικό πακέτο μετοχών. Το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ που προέκυψε και για τη διασπορά κινδύνου αποφασίστηκε να μοιραστεί σε τρεις διαφορετικές τράπεζες, δύο στην Ελλάδα και μία στο εξωτερικό.

Ο τραπεζικός λογαριασμός στην ελβετική τράπεζα προϋπήρχε καθώς επιλέχθηκε και εκεί κατατέθηκε δωρεά από το ολλανδικό Ίδρυμα Dr. BasileKhoudokormaffCharitableFoundation για την κατασκευή Σπιτιού φιλοξενίας στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο άμεσα θα λειτουργήσει.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή στους λογαριασμούς που διατηρεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Ελλάδα απαιτεί δύο υπογραφές, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ ή/και του Ταμία του Δ.Σ. και στο εξωτερικό απαιτεί τρεις υπογραφές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Ταμία του Δ.Σ. του Οργανισμού.

3. Αναφορικά με τη διαχείριση των ακινήτων από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» που επικαλείται η Υφυπουργός:

Όπως καλύτερα γνωρίζει η Υφυπουργός, οι κτιριολογικές προδιαγραφές που ορίζονται από την ΚΥΑ που εξέδωσε για τη Λειτουργία των Μονάδων Παιδικής Προστασίας είναι εξαιρετικά συγκεκριμένες και περιοριστικές και σε καμία περίπτωση δεν πληρούνται από τα ακίνητα που διαθέτει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» από δωρεές, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι διαμερίσματα παλιάς κατασκευής και μικρής επιφάνειας.

Τα ακίνητα αξιοποιούνται για τα παιδιά που υποστηρίζει ο Οργανισμός, για τη διαμονή των ενήλικων παιδιών του, για παιδιά με προβλήματα υγείας και τις οικογένειές τους, για τη διαμονή μητέρων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και των παιδιών τους, και φυσικά αξιοποιούνται σε έκτακτες καταστάσεις όπως ενδεικτικά φυσικές καταστροφές, η φιλοξενία Ουκρανών προσφύγων κ.λπ.

Επίσης, σημειώνεται ότι ο Οργανισμός διαθέτει οργανωμένο τμήμα για τη διαχείριση των ακινήτων, τα οποία αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποκτά ακίνητα από κληρονομιά ή/και δωρεά εν ζωή. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι απόλυτα διαφανής και όπως ορίζεται από τη Νομοθεσία.

Για τα ακίνητα που προέρχονται από κληρονομιές, που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό, υπάρχει φάκελος στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών που αναλύονται οι ενέργειες του Οργανισμού για κάθε ένα.

Η διαδικασία για κάθε ακίνητο είναι διαφορετική, συχνά εξαιρετικά χρονοβόρα, κοστοβόρα και περίπλοκη.

Τα ακίνητα του Οργανισμού ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους αξιοποιούνται κατά περίπτωση. Για κάποια υπάρχει καθεστώς συνιδιοκτησίας, κάποια απαιτούν επισκευή/ανακαίνιση, κάποια έχουν κληροδοτηθεί/δωριθεί υπό συγκεκριμένους όρους, κάποια είναι μισθωμένα.

4. Αναφορικά με τις δηλώσεις της Υφυπουργού για τη «βίλα», που διαμένει ο Πρόεδρος του Οργανισμού Κώστας Γιαννόπουλος:

Σημειώνεται για μία ακόμα φορά ότι του έχει παραχωρηθεί διαμέρισμα προς χρήση στο πλαίσιο σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας ο εκάστοτε Πρόεδρος προβλέπεται να διαμένει σε ένα από τα ακίνητα το Οργανισμού και να καλύπτονται οι μηνιαίες δαπάνες ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, κοινοχρήστων.

Το συγκεκριμένο διαμέρισμα αξιοποιείται για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της οικογένειάς του και παράλληλα ως γραφείο του στο πλαίσιο της 24ωρης απασχόλησής του στον Οργανισμό.

Επειδή αφήνονται αιχμές για το πρόσωπο του Κώστα Γιαννόπουλου, τονίζεται ότι έχει αφιερώσει εξολοκλήρου τη ζωή του από το 1995 και αδιάλειπτα έως σήμερα στην επιτέλεση του έργου του Οργανισμού.

Κυριολεκτικά, καθημερινά, 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την αποτελεσματική υλοποίηση όλων των δράσεων του Οργανισμού, το έργο του οποίου έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ως εκ τούτου, όπως είναι απόλυτα λογικό για να βιοποριστεί ο ίδιος και η οικογένειά του και στο πλαίσιο διαδικασιών εγκεκριμένων από τις Γενικές Συνελεύσεις λάμβανε συγκεκριμένα ποσά αμοιβής έργου που ενέκριναν ομόφωνα τα μέλη. Σήμερα αυτό δεν υφίσταται πλέον, καθώς έχει συνταξιοδοτηθεί, ωστόσο, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες την ημέρα.

Σημειώνεται επίσης, ότι ετησίως και όπως προβλέπεται υποβάλλει δηλώσεις Ε1, Ε9 και Πόθεν Έσχες, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του.

5. Αναφορικά με την επισήμανση της Υφυπουργού ότι όλες οι δωρεές που έχει δεχτεί και δέχεται «Το Χαμόγελο του Παιδιού» (και άλλοι φορείς) προέρχονται στη συντριπτική πλειονότητα τους από συμπολίτες μας χαμηλού και μέσου εισοδήματος, από το «υστέρημά τους» όπως τονίζει.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» πάντα σε κάθε δήλωσή του, γραπτή ή προφορική, τονίζει την απεριόριστη ευγνωμοσύνη του για κάθε προσφορά, σε είδος ή οικονομική, από τους συμπολίτες μας, για αυτό και προχωρά με απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία στη δημοσιοποίηση τόσο των οικονομικών του στοιχείων όσο και του απολογισμού του έργου του μέσω συνεντεύξεων τύπου, δελτίων τύπου κ.λπ.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν θα υπήρχε χωρίς αυτή την πολύτιμη συμμετοχή και προφορά των συμπολιτών μας, που είναι αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης τους στο έργο και τους ανθρώπους του «Χαμόγελου». Εμπιστοσύνη που όχι μόνο μας τιμά, αλλά μας ενδυναμώνει να συνεχίζουμε απρόσκοπτα, πάντα λογοδοτώντας για κάθε ένα ευρώ.

6. Αναφορικά με τη δήλωση της Υφυπουργού στην παρατήρηση του δημοσιογράφου και παρουσιαστή της εκπομπής κ. Κακούση ότι σε συζήτηση που είχε με τον Πρόεδρο του Οργανισμού, οι κτιριολογικές προδιαγραφές που προβλέπονται από την ΚΥΑ είναι αυστηρές και «δεν βγαίνει η άσκηση» όπως χαρακτηριστικά μετέφερε.

Υπενθυμιστικά προς την Υφυπουργό αλλά και προς ενημέρωση του κοινού, οφείλουμε να τονίσουμε ότι στις 20 Δεκεμβρίου 2022 αποστείλαμε στο γραφείο της Υφυπουργού αναλυτική επιστολή στην οποία ενημερώναμε για όλες τις ενέργειές μας στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλεπόμενων στην ΚΥΑ 40494 αναφορικά με τις προδιαγραφές λειτουργίας των Μονάδων Παιδικής Προστασίας.

Ενημερώσαμε ότι σε ό,τι αφορά στην προσβασιμότητα ΑΜΕΑ στα Σπίτια μας, σε επτά από αυτά έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες εργασίες ενώ σε δύο θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους και παράλληλα ότι δρομολογούνται όλες οι απαραίτητες μετατροπές αναφορικά με τις κτιριολογικές προδιαγραφές που ορίζονται στην ΚΥΑ 40494.

Επίσης, στη επιστολή σημειώσαμε ότι αναμένουμε διευκρινίσεις αναφορικά με συγκεκριμένες κτιριολογικές προδιαγραφές για τις οποίες έχουμε εκφράσει σε συναντήσεις αλλά και εγγράφως τις ενστάσεις μας και προφορικά έχουμε ενημερωθεί από τους συνεργάτες της ότι θα γίνουν δεκτές.

Τέλος, την ενημερώσαμε ότι σε δύο από τα έντεκα Σπίτια μας πανελλαδικά και μετά από τις μελέτες μηχανικών δεν μπορούν να γίνουν οι προσαρμογές που προβλέπονται από την ΚΥΑ και για αυτό θα πρέπει τα συγκεκριμένα ακίνητα από Σπίτια φιλοξενίας Παιδιών, να μετατραπούν σε Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας.

Προς έκπληξή μας στην εκπομπή η Υφυπουργός έκανε μία τοποθέτηση, αγνοώντας την επιστολή που έχει από τις 21 Δεκεμβρίου 2022, λάβει.

7. Αναφορικά γενικά με τις δηλώσεις της Υφυπουργού για το θέμα της τεκνοθεσίας και της αναδοχής

Για μία ακόμα φορά και σε συνέχεια πλήθους τοποθετήσεών μας αλλά και Δελτίων Τύπου που έχουμε επανειλημμένα εκδώσει για το συγκεκριμένο θέμα, με πιο πρόσφατα αυτά στις 6 και 19 Δεκεμβρίου 2022, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε τα παρακάτω.

Για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» η αποϊδρυματοποίηση αποδεδειγμένα αποτελεί στόχο για αυτό και υλοποιεί εξειδικευμένες δράσεις και προχωρά στην επανένωση των παιδιών με τη βιολογική τους οικογένεια -όπου κρίνεται εφικτό-, στην αναδοχή και στην τεκνοθεσία.

Προτεραιότητά μας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας επανένωσης των παιδιών με τη βιολογική τους οικογένεια, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι που οδήγησαν στην απομάκρυνσή τους. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στηρίζει τους γονείς, ενώ συνεργάζεται σταθερά με τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητά τους και η συνολική ανάκαμψή τους, ώστε να αναλάβουν και πάλι τη φροντίδα τους.

Από το 2006 έως σήμερα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει προχωρήσει στην επανένωση 378 παιδιών με την οικογένειά τους κατόπιν σχετικών εισαγγελικών εντολών και δικαστικών αποφάσεων.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» από το 2006 έως σήμερα (πολύ πριν την εφαρμογή του Νόμου 4538/2018: Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Τεκνοθεσίας και άλλες διατάξεις) έχει αποκαταστήσει 98 παιδιά μέσω τεκνοθεσίας και 30 παιδιά μέσω αναδοχής, με μοναδικό κριτήριο το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η διαδικασία έχει υλοποιηθεί πάντα κατόπιν προγενέστερης κοινωνικής έρευνας τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας, οι οποίες στη συντριπτική πλειοψηφία μας συνέχαιραν για την επιλογή των θετών.

Ωστόσο, και μόνο βάσει των στοιχείων του Οργανισμού, σήμερα για 79 από τα 126 παιδιά που έχουν δηλωθεί προς αναδοχή δεν έχει προκύψει πρόταση σύνδεσης, με τα 59 εξ αυτών να είναι άνω των 12 ετών. Για τα υπόλοιπα 47 παιδιά, αν και προκύπτουν προτάσεις σύνδεσης, τελικά απορρίπτονται από τους υποψήφιους αναδόχους γονείς. Με την υλοποίηση του νέου Νόμου 4538/2018 συχνά επισπεύδονται οι διαδικασίες από τις Περιφέρειες όχι πάντα προς όφελος των παιδιών, αφού έχουν υπάρξει περιπτώσεις που οι θετοί πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών επέστρεψαν στο Χαμόγελο τα παιδιά, με τραγικές γι΄αυτά συνέπειες, ενώ ανάδοχοι επιλεγμένοι από τις Περιφέρειες δηλώνουν ότι επιθυμούν να κρατήσουν ένα από τα δύο αδέλφια, αδιαφορώντας για τον αδελφικό μεταξύ τους δεσμό.

Σήμερα, για 6 από τα 27 παιδιά που έχει δηλώσει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προς τεκνοθεσία δεν έχει προκύψει πρόταση σύνδεσης. Το σύνολο των 6 παιδιών είναι άνω των 12 ετών. Για τα υπόλοιπα 21 παιδιά, αν και προκύπτουν προτάσεις σύνδεσης, τελικά απορρίπτονται από τους υποψήφιους θετούς γονείς.

Όσα παιδιά δεν μπορούν να επιστρέψουν στη βιολογική τους οικογένεια, όσα δεν μπορούν να αποκατασταθούν μέσω αναδοχής ή τεκνοθεσίας, πού και πώς θα μεγαλώσουν;

Η απόλυτη, μονομανής και αφοριστική άποψη που εκφράζεται από κάποιους στον βωμό της αποϊδρυματοποίησης, ότι όλοι οι χώροι φιλοξενίας πρέπει να κλείσουν, σίγουρα δεν δίνει τη λύση.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στα Σπίτια που λειτουργεί πανελλαδικά μεγαλώνει αυτά ακριβώς τα παιδιά με ποιότητα, φροντίδα, νοιάξιμο και ασφάλεια, παρέχοντάς τους όλα όσα δικαιούνται.

Μέχρι σήμερα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει αναλάβει τη φροντίδα 1.044 παιδιών στα 11 Σπίτια που λειτουργεί πανελλαδικά κατόπιν σχετικών εισαγγελικών εντολών, και για κάθε παιδί η πολυεπιστημονική ομάδα του Οργανισμού αναζητά την καλύτερη λύση, ενώ λειτουργεί από το έτος 2005 Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας που είναι ο ορισμός της αποϊδρυματοποίησης, αφού τα παιδιά δεν απομακρύνονται από την οικογένειά τους."

