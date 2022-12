Πολιτική

“Καλημέρα Ελλάδα” - Δήμαρχος Ιάσμου: Χαμός “στον αέρα” για τον Γκιουλέν και... τον Παπαδάκη (βίντεο)

Προκλητικός εμφανίστηκε ο μουσουλμάνος Δήμαρχος, που απολύει εργαζόμενους ως “Γκιουλενιστές”. Τι είπε για την δράση τρομοκρατικής οργάνωσης στην Ελλάδα. Τα σχόλια του προκάλεσαν “έκρηξη” του παρουσιαστή.

Εμμένει στις θέσεις του ο Δήμαρχος Ιάσμου, ο οποίος ελέγχεται για τυχόν έκνομες ενέργειες του, μετά από την απόλυση εργαζόμενων στον Δήμο Ιάσμου, επειδή όπως υποστηρίζει ο Οντέρ Μουμίν είναι «γκιουλενιστές»!

Ο μουσουλμάνος Δήμαρχος, μιλώντας την Παρασκευή στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», αφού είπε «είμαι ένας από τους 332 Έλληνες Δημάρχους και τηρώ τους νόμους του Κράτους. Η περιοχή μου σύμφωνα με το Σύνταγμα και την συνθήκη της Λωζάννης, είναι ελληνική. Στα Βαλκάνια αποτελούμε παράδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης. Πρέπει να σεβόμαστε όλοι την εδαφική κυριαρχία των κρατών», αναφέρθηκε ξανά στις θέσεις του που προκαλούν αντιδράσεις.

Ερωτηθείς για τους λόγους για τους οποίους προχώρησε στις απολύσεις δημοτικών υπαλλήλων ως «γκιουλενιστών», ο Δήμαρχος Ιάσμου είπε «Οι νόμοι είναι πάνω από τους ανθρώπους, είναι πάνω απο την Ελλάδα και πάνω απο την Τουρκία. Εγώ θεωρώ ότι η οργάνωση FETO του Γκιουλέν είναι μια παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση», προκαλώντας τις αντιδράσεις του Γιώργου Παπαδάκη και των καλεσμένων του, καθώς αυτό αποτελεί θέση της Τουρκίας, ενώ για την Ελλάδα δεν υφίσταται κανένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας που να σχετίζεται με την οργάνωση του Φετουλάχ Γκιουλέν.

«Εφόσον αποδίδουν έκνομες ενέργειες σε μένα, έχω ως Δήμαρχος και την ηθική και την νομική υποχρέωση να ενημερώσω τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Προέβην σε μια διοικητική ενέργεια. Οι αποφάσεις αυτές μπορούν να προσβληθούν. Η απόφαση έχει την ηλεκτρονική υπογραφή μου και έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια», είπε ο Δήμαρχος, υποστηρίζοντας πως εκ παραδρομής υπάρχει «αναφορά» για την Κωνσταντινούπολη, στην σχετική ανάρτηση για τις απολύσεις, στην σελίδα του Δήμου Ιάσμου στο Facebook.

Ο Σάββας Καλεντερίδης, με τον οποίο ο Δήμαρχος αρνήθηκε να κάνει διάλογο, κατηγορώντας τον ως μέλος οργάνωσης που δρα στην Θράκη, όπως ανέφερε, σημείωσε ότι «Η επίκληση λόγων εθνικής ασφαλείας για απόλυση υπαλλήλου πρέπει να στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Για την Ελλάδα δεν υφίσταται ζήτημα εθνικής ασφάλειας σε ότι αφορά τον Γκιουλέν και την οργάνωση του. Ο δήμαρχος θα μπορούσε να απευθυνθεί στον τοπικό Εισαγγελέα. Είναι απαράδεκτη η επίκληση ζητήματος εθνικής ασφαλείας».

Παίρνοντας τον λόγο στην συνέχεια, ο Δήμαρχος Ιάσμου, είπε «είμαι σχεδόν βέβαιος ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια τρομοκρατική οργάνωση. Εγώ θεωρώ ότι η οργάνωση FETO, κατά την δική μου εκτίμηση, είναι μια παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση. Υπάρχει και μια εγχώρια εγκληματική οργάνωση που πήγε να ανατρέψει την νόμιμα εκλεγμένη δημοτική αρχή στον Ίασμο», αναφέροντας μάλιστα ότι στην τελευταία ανήκουν, μεταξύ άλλων, δημοσιογράφοι και πρώην βουλευτές.

Η όλη στάση και οι θέσεις του Δημάρχου Ιάσμου, από την έναρξη της συζήτησης, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος εξεμάνη όταν ο Οντέρ Μουμίν του είπε «πόσα χρόνια έχετε στην τηλεόραση; Μάλλον έχετε κουραστεί….».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την παρουσία του Δημάρχου Ιάσμου στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

