Βιάννος: “βιαστικό” μωρό γεννήθηκε στο Κέντρο Υγείας

Το προσωπικό του Κέντρου Υγείας κλήθηκε να αντιμετωπίσει το έκτακτο, ευχάριστο γεγονός, αφού το μωρό... βιάστηκε να γεννηθεί.

Το πιο ευχάριστο γεγονός της Πέμπτης καταγράφηκε στο Κέντρο Υγείας της Βιάννου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, η εγκυμονούσα μητέρα μαζί με τον σύζυγο της πήγαν στο Κέντρο Υγείας Βιάννου προκειμένου να μεταφερθούν σε νοσοκομείο του Ηρακλείου για τη γέννα.

Ωστόσο το μωράκι ήταν ιδιαίτερα βιαστικό με αποτέλεσμα να έρθει στη ζωή επί τόπου και η εγκυμονούσα γέννησε μέσα στο Κέντρο Υγείας με τη βοήθεια των γιατρών.

Η χαρά όλων ήταν τεράστια για το ευτυχές γεγονός με το κοριτσάκι να χαίρει άκρας υγείας.

Όμως, όπως προβλέπουν τα ιατρικά πρωτόκολλα, το νεογνό και η επίτοκος μητέρα συνοδεία γιατρού μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο του Ηρακλείου.

