Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Το ωράριο στα καταστήματα και οι αλλαγές σε ΜΜΜ

Έως και σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, παραμένουν ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν τα τελευταία ψώνια των εορτών.

Το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο, έχει ως εξής: 09:00-20:00.

Την Κυριακή 1/1/2023 και τη Δευτέρα 2/1/2023, τα καταστήματα θα είναι κλειστά.

Τι ισχύει στη Θεσσαλονίκη

Με τη σειρά του και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει ανακοινώσει το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων της πόλης.

Την Πρωτοχρονιά και στις 2 Ιανουαρίου, τα καταστήματα θα είναι κλειστά, ενώ παραμονή θα είναι ανοιχτά από τις 10:00 μέχρι τις 18:00.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Νωρίτερα θα επιστρέψουν στους συρμούς τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας κατά την εορταστική περίοδο της Πρωτοχρονιάς.

Λεωφορεία - Τρόλεϊ

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ κατά τις ημέρες αργίας 1 Ιανουαρίου 2023, τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ θα κινούνται με δρομολόγια Κυριακής και αργιών. Τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023 θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία και τρόλεϊ αρμοδιότητας ΟΣΥ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022, τα Λεωφορεία θα βρίσκονται στα αμαξοστάσια ως τις 23:00. Ως εκ τούτου τα τελευταία δρομολόγια θα ξεκινήσουν από τις αφετηρίες μεταξύ 21:00-22:00. Τα λεωφορεία Express του Αεροδρομίου θα πραγματοποιούν δρομολόγια όλο το βράδυ χωρίς διακοπή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΟΑΣΑ στο 11185 και να ενημερώνονται για τα δρομολόγια Λεωφορείων και Τρόλεϊ στην εφαρμογή OASA Telematics ή το telematics.oasa.gr.

Μετρό - Τραμ

ΓΡΑΜΜΗ 1 ΜΕΤΡΟ:

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 22:20

από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 22:20

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 22:36 και προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 22:54

από ΑΤΤΙΚΗ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 22:44 και προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 22:47

από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 22:39 και προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 22:52

ΓΡΑΜΜΕΣ 2 & 3 ΜΕΤΡΟ:

από ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 22:47

από ΕΛΛΗΝΙΚΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 22:44

από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 22:39

από Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 22:42

από ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 22:22

από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ στις 21:43

από το ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00

ΤΡΑΜ:

ΓΡΑΜΜΗ 7 (ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ)

από ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ προς ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ στις 21:51

από ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ προς ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ στις 22:07

ΓΡΑΜΜΗ 6 (ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ)

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ στις 22:39

από ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 21:50

ΓΡΑΜΜΗ 6 + ΓΡΑΜΜΗ 7 ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ στις 21:54 και προς ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ στις 21:30

από ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 21:22

από ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 21:19