Κόσμος

Πάπας Βενέδικτος: Πέθανε ο πρώην Ποντίφηκας

Στο πένθος βυθίστηκε το Βατικανό μετά την είδηση του θανάτου του Βενέδικτου ΙΣΤ΄ παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Ο πρώην πάπας Βενέδικτος πέθανε σήμερα σε ηλικία 95 ετών, ανακοίνωσε το Βατικανό.

"Με θλίψη σας ανακοινώνω ότι ο επίτιμος πάπας Βενέδικτος 16ος, πέθανε σήμερα στις 09:34 (τοπική ώρα)", επεσήμανε σε γραπτή ανακοίνωση ο Ματέο Μπρούνι επικεφαλής των υπηρεσιών Τύπου της Αγίας Έδρας, προσθέτοντας ότι "περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν το συντομότερο δυνατό".

Ο Βενέδικτος 16ος, ο οποίος έγινε το 2013 ο πρώτος Ποντίφικας που παραιτήθηκε έπειτα από 600 χρόνια, λάμβανε θεραπεία σε πρώην μοναστήρι στο Βατικανό όπου ζούσε έκτοτε.

Ο Βενέδικτος, ο πρώτος Γερμανός πάπας εδώ και 1.000 χρόνια, εξελέγη στις 19 Απριλίου του 2005 για να διαδεχθεί τον πολύ δημοφιλή πάπα Ιωάννη Παύλο Β’, που έμεινε στην κεφαλή της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας για 27 χρόνια.

Ο Βενέδικτος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί στις 11 Φεβρουαρίου του 2013. Δήλωσε ότι δεν είχε πια τη σωματική και ψυχική δύναμη να ηγηθεί της εκκλησίας. Στις 28 Φεβρουαρίου της ίδιας χρονιάς παραιτήθηκε επίσημα και μετακινήθηκε προσωρινά στη θερινή παπική κατοικία, νότια της Ρώμης, ενώ καρδινάλιοι από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στη Ρώμη για να εκλέξουν τον διάδοχό του. Ο Φραγκίσκος, ο πρώτος πάπας από τη Λατινική Αμερική, εξελέγη διάδοχός του στις 13 Μαρτίου του 2013.