Βασιλιάς Φελίπε: Ο ανιψιός του μπλέχτηκε σε καυγά με μαχαιρώματα

Ο Φρόιλαν, εγγονός της βασίλισσας Σοφίας και γιος της ινφάντα Έλενα είναι το «μαύρο πρόβατο» της ισπανικής βασιλικής οικογένειας. Είναι μόλις 24 ετών και έχει συλληφθεί αμέτρητες φόρες!



Ο Felipe Juan Froilan de Marichalar y Borbon, ο ανιψιός του βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε, συνελήφθη από την ισπανική αστυνομία (και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος) για συμμετοχή σε καυγά σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης της Μαδρίτης, με μαχαιρώματα.Ο 24χρονος εγγονός του Χουάν Κάρλος Α' (ο οποίος κυβέρνησε από το 1975 έως το 2014) και είναι τέταρτος στη σειρά για τον ισπανικό θρόνο, έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλών σκανδάλων τα τελευταία χρόνια.

Ο νεαρός, ο οποίος γεννήθηκε το 1998, είναι γνωστός στην Ισπανία ως Φρόιλαν και είναι το μεγαλύτερο παιδί της ινφάντα Έλενα, Δούκισσας του Λούγκο και του Jaime de Marichalar, καθώς και εγγονός -από την πλευρά της μητέρας του- του βασιλιά Χαουάν Κάρλος και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας.Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλά που έχει στο παλμαρέ του, συνέβη το 2012, όταν σε ηλικία μόλις 13 ετών και πολύ νέος για να χρησιμοποιεί νόμιμα πυροβόλα όπλα σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία, αυτοπυροβολήθηκε στο πόδι ενώ έκανε εξάσκηση σε στόχο έξω από το παλάτι της οικογένειάς του βόρεια της Μαδρίτης.

Ο ισπανικός Τύπος έσπευσε να κάνει, τότε, παραλληλισμούς με ένα περιστατικό του 1956 που αφορούσε τον παππού του, τον πρώην βασιλιά, Χουάν Κάρλος. Ο τότε 18χρονος Χουάν (που δεν είχε ανέβει ακόμη στον θρόνο) χειριζόταν ένα όπλο που κατά λάθος εκπυρσοκρότησε και σκότωσε τον 14χρονο μικρότερο αδερφό του Αλφόνσο. Η Ισπανική βασιλική οικογένεια σε πλήρη απαρτία. Δεξιά διακρίνεται ο Φρόιλαν μαζί με την μητέρα του ινφάντα Έλενα και την γιαγιά του Βασίλισσα Σοφία.Μετά το περιστατικό του 2012, ο Φρόιλαν άρχισε να χτίζει τη φήμη του ως το «μαύρο πρόβατο» της οικογένειας, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Το 2015, ο Φρόιλαν αντέδρασε με ρατσιστικά σχόλια εναντίον ενός Κινέζου φοιτητή κατά τη διάρκεια μιας βόλτας σε θεματικό πάρκο της Μαδρίτης, όταν ξέσπασε ένας καυγάς γιατί ο Φρόιλαν δεν μπόρεσε να προσπεράσει την ουρά για μια βόλτα στο ρόλερ κόστερ.

Ο τότε 16χρονος ανηψιός του Βασιλιά της Ισπανίας φαίρεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το protothema.gr, να υπενθύμισε στο προσωπικό του Parque de Atracciones τη θέση του ως τέταρτος στη σειρά για τον θρόνο, και κατέληξε σε καυγά με τον Κινέζο συμμαθητή που περίμενε και αυτός στην ουρά... λέγοντάς του «να σκάσει» στολίζοντας τον μάλιστα με πολλά κοσμητικά επίθετα.Η φήμη του νεαρού Φρόιλαν αμαυρώθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια των σχολικών του χρόνων, όταν έμεινε στην ίδια τάξη και αναγκάστηκε να επαναλάβει μια χρονιά στο σχολείο, λόγω κακών βαθμών.

Μόνο για το 2022, ο ανηψιός του Βασιλιά Φελίπε φέρεται να ενεπλάκη σε πολλά περιστατικά, συμπεριλαμβανομένης μιας συμπλοκής τον Απρίλιο, κατά την οποία τον γρονθοκόπησαν στο πρόσωπο, αφού ήθελε (ξανά) να προσπεράσει όλη την ουρά έξω από τις τουαλέτες νυχτερινού κέντρου στην ισπανική πρωτεύουσα. Μετά από ανταλλαγή απειλών με άνδρα που περίμενε και αυτός στην ουρά, ο Φρόιλαν φέρεται να τον προειδοποίησε ότι «δεν ήξερε σε ποιον μιλούσε», πριν φάει την μπουνιά στο πρόσωπο. Το παλάτι αρνήθηκε να δώσει συνέχεια στο θέμα και να προχωρήσει σε μηνύσεις εναντίον του δράστη.Επίσης, τον Απρίλιο του 2022, ο Φρόιλαν και η αδερφή του, Βικτόρια Φεντερίκα, 22 ετών, ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα τις πρώτες πρωινές ώρες στη γειτονιά Salamanca της Μαδρίτης.Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πολλά οχήματα που ήταν σταθμευμένα στο δρόμο, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Confidencial. Η αδερφή του Φρόιλαν οδηγούσε εκείνη τη στιγμή ενώ εκείνος βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού. Και οι δύο ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία αλλά το περιστατικό είχε κρατηθεί μυστικό. Οι φήμες λένε πως ήταν και οι δύο τους μεθυσμένοι.

Στη συνέχεια, τον Ιούλιο, τα δύο αδέρφια- μέλη της Ισπανικής βασιλικής οικογένειας ήταν ανάμεσα στους τρομαγμένους... γλεντζέδες που συνελήφθησαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Μαρμπέγια. Αποτέλεσμα: τέσσερις τραυματίες και άλλη μια κόκκινη κάρτα για τον 24χρονο Φρόιλαν.Ο ανηψίος του βασιλιά εκείνη την ημέρα γιόρταζε τα 24α γενέθλιά του σε γνωστό νυχτερινό κλαμπ της Costa del Sol,το Opium Beach Club.Όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί, αυτός και οι φίλοι του κρύφτηκαν πίσω από καρέκλες του κλάμο φοβούμενοι ότι βρισκόταν σε εξέλιξη μια τρομοκρατική επίθεση.Ο πυροβολισμός πιστεύεται ότι σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σε χώρο VIP του παραλιακού κλαμπ. Λίγα λεπτά πιο πριν, ένας άνδρας από μια παρέα πετάχτηκε έξω από το κλαμπ από νταήδες της άλλης παρέας.Πριν από λίγες μέρες, ο Φρόιλαν φαίνεται πως μπλέχθηκε ξανά σε καυγά μέσα σε νάιτ κλαμπ με μαχαίρια. Οι είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου και έγινε πρωτοσέλιδο σχεδόν σε όλες τις κουτσομπολίστικες εφημερίδες. Πολλές περισσότερες λεπτομέρειες για το γεγονός δεν έγιναν γνωστές, καθώς η παρέμβαση της ισπανικής βασιλικής οικογένειας φαίνεται πως έκλεισε τα στόματα και τον φάκελο της Αστυνομίας.Πάντως, σύμφωνα με ανθρώπους του παλατιού, ο νεαρός Φρόιλαν «είναι μια κινούμενη βόμβα. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σκάσει και πού»













