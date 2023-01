Οικονομία

ΔΝΤ: το 2023 θα είναι μία δύσκολη χρονιά

Δυσοίωνες οι προβλέψεις της Κρισταλίνας Γκεορκίεβα για τη νέα χρονιά.

Για το μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας, το 2023 θα είναι μια δύσκολη χρονιά καθώς οι κύριες κινητήριες δυνάμεις της παγκόσμιας ανάπτυξης -οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και η Κίνα- αντιμετωπίζουν εξασθένηση της δραστηριότητας, δήλωσε σήμερα η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Η νέα χρονιά θα είναι «πιο σκληρή από τη χρονιά που αφήνουμε πίσω», είπε η Γκεοργκίεβα στην ειδησεογραφική εκπομπή του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου «Face the Nation».

«Γιατί; Επειδή οι τρεις κύριες οικονομίες - οι ΗΠΑ, η ΕΕ και η Κίνα - επιβραδύνουν όλες ταυτόχρονα», τόνισε.

