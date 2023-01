Αθλητικά

ΑΕΚ: Και έχασε και αποκλείστηκε στα Γιάννενα!

Η πυκνή ομίχλη που έχει σκεπάσει την πόλη των Ιωαννίνων δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ να αποχωρήσει αεροπορικώς το βράδυ της Τρίτης και παραμένει καθηλωμένη μέχρι και σήμερα το πρωί.

Παρατείνεται η παραμονή της ΑΕΚ στα Ιωάννινα, αφού και σήμερα η πυκνή ομίχλη δεν επιτρέπει την πτήση προς Αθήνα.

Η αποστολή της ομάδας διανυκτέρευσε στην ηπειρωτική πόλη χθες (Τρίτη) μετά την ήττα (2-1) από τον ΠΑΣ Γιάννινα, αφού οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την επιστροφή της.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, στις 11 το πρωί η αποστολή παρέμενε στο ξενοδοχείο, αναμένοντας τη βελτίωση του καιρού.

Το ζήτημα για τον Ματίας Αλμέιδα είναι να μη χαθεί η σημερινή προπόνηση, ενόψει του ντέρμπι (8/1) με τον Παναθηναϊκό γι΄αυτό και είναι δεδομένο πλέον ότι μόλις επιστρέψουν από τα Ιωάννινα οι ποδοσφαιριστές θα μεταβούν απευθείας στα Σπάτα για το πρόγραμμα αποθεραπείας που ακολουθείται μετά τους επίσημους αγώνες.

